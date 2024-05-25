Çakallarla Dans filmi için yeni gelişme: 7'nci film geliyor mu?

Yayınlanma: 25.05.2024 - 19:41

Güncelleme: 25.05.2024 - 19:41

"Çakallarla Dans 7" film serisi sinema tarihinin en uzun soluklu komedi filmlerinin başında geliyor.

Taff Pictures ve Sugarworkz imzalı filmin yenisi için hazırlıkları başladı.

ÇEKİMLER YAZ ORTASI BAŞLAYACAK

Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi’nin yazdığı serinin 2 Aralık 2022’de vizyona giren 6. filmi 871 bin 764 gişe ve 50 milyon 946 bin 808 TL hasılatla pandemi sonrası sinema salonlarını hareketlendirmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, serinin her filminde olduğu gibi yeni eklenen oyuncularıyla da kadrosu daha da güçlenecek olan 'Çakallarla Dans 7'nin çekimleri bu yaz ortası başlayacak. Filmin ön hazırlık süreci için çalışan yönetmeni Murat Şeker geçen günlerde Cannes’da sürpriz görüşmeler de yaptı.



