Çamaşır makinesine zarar veren hata! Asla içine koymayın..

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 23:51

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 23:51

Bazı hatalar çamaşır makinesinin ömrünü kısaltıyor. Temizlik Uzmanı Jamie Adams, birçok insanın farkında olmadan çok fazla kullandığı deterjanın istenenin tam tersi sonuçlara neden olabileceğini belirtiyor. Aşırı deterjan, giysilere ve makinenin içine kir ve kirecin bulaşmasına neden olabilecek çok fazla köpük oluşturabilir.

Michelle Hansen, makinedeki çamaşır deterjanını durulamak için yeterli su olmadığında kalıntıların giysilerin liflerine yapıştığını ve bu durumun zamanla kıyafetleri sertleştirerek, giyilmesi zor olan ürünlere dönüştüreceğinizi belirtiyor.

Kalıntı birikimine ek olarak, fazla deterjan aynı zamanda lekeleri yıkarken çıkmasını zorlaştırır. Bu nedenle, kullandığınız deterjan miktarını artırmak yerine, marka ve makineniz için yönergeleri izlediğinizden ve yük için önerilen en küçük miktarı kullandığınızdan emin olun.

YORGAN KOYMAYIN

Öte yandan uzmanlara göre çamaşır makinesinde asla yorgan yıkamamak gerekiyor. Bir çok kişi yorganlarını temizlemek için çamaşr makinesi kullanıyor. Oysa çamaşır makinesine yorganlar zarar veriyor.

AĞZINA KADAR DOLDURMAYIN

Çamaşır makinesinin ömrünü kısaltmamak için makineyi fazla doldurmamak gerekiyor. Bir çok kişi makineyi tıka basa dolduruyor ve makinenin kazanına zarar veriyor.

Çamaşırları yıkarken ayrıca renkli ve beyazları da kesinlikle birlikte yıkamamak gerekiyor. Bu yanlış uygulama hem çamaşırlara hem makineye zarar veriyor.