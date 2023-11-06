Can Saraç kimdir, kaç yaşında, nereli? Piyanist Can Saraç'ın başarıları neler?
Can Saraç, İtalya'da düzenlenen Piano Academy Eppan yarışmasında Michelangeli Ödülü'nün sahibi oldu. Yurttaşlar, Can Saraç'ın kim olduğunu merak etti. Peki, Can Saraç kimdir, kaç yaşında, nereli? Piyanist Can Saraç'ın başarıları neler?
Piyano sanatçısı Can Saraç İtalya Piano Academy Eppan piyano yarışmasında Michelangeli Ödülü'nü kazandı. Eppan Piyao Akademi'de 6 finalist arasına kalan Can, cumartesi günü gerçekleştirilen büyük finalde birinciliğe ulaştı. Peki, Can Saraç kimdir, kaç yaşında, nereli? Piyanist Can Saraç'ın başarıları neler?
CAN SARAÇ KİMDİR?
Piyanist Can Saraç İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda piyona eğitimi alıyor.
16 yaşında olan genç yetenek İtalya'da düzenlenen Piano Academy Eppan yarışmasıyla adını tüm dünyaya duyurdu. Piyona alanında en yeteneklilere verilen Michelangeli Ödülü'nün sahibi oldu.
16 yaşındaki piyano sanatçısı Can Saraç tüm dünyadan gençlerin katıldığı yarışmada 6 finalist arasına kalmıştı. Genç piyanist finalde birinci olarak büyük ödülün sahibi oldu. Genç yetenek Can Saraç kazandığı birincilik sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımında "Ülkeme, beni yetiştiren öğretmenlerime, aileme ve dinleyicilerime sözüm vardı ve kazandım!" dedi.
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