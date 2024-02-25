Can Yaman gazetecilere ateş püskürdü: 'Hani ben İtalya’nın yıldızıydım'

İtalya’da “Sandokan” dizisine hazırlanan Can Yaman, ailesini ziyaret etmek için geldiği İstanbul’da restoran çıkışı muhabirlere konuşmadığı için hakkında yapılan haberlere tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 17:16
Can Yaman gazetecilere ateş püskürdü: 'Hani ben İtalya’nın yıldızıydım'
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Can Yaman dün akşam annesinin de aralarında olduğu yakınlarıyla Cabbar adlı restoranda yemek yedi. Zaman zaman sessiz sedasız İstanbul’a gelen ve ailesiyle hasret gideren oyuncu, bu kez kameralara takıldı. Yine konuşmamayı seçen oyuncu hakkında yapılan manipülatif yorumları ti’ye aldı.



Önceki yıl Disney’in davetinde muhabirlerin kendisine gösterdiği tavrı hatırlatan oyuncu şunları kaleme aldı.

"Bodyguardlarım(!) ve ben huzurlu İstanbul seyahatimiz. Can Yaman bildiğiniz gibi… Hani kameraları indirip beni artık çekmeyi bırakmıştınız, hani ben İtalya’nın yıldızıydım. E nerden çıktınız yine? Oh be çekmeyecekler diye biz de arada bir ona güvenip rahat rahat geziyorduk. Şimdiden söylüyorum, bundan sonra da konuşmayacağım. Olaylı bir gecem yok, tek olay sizlersiniz, rahatsızılık veren de sizlersiniz, şov yapan da…

Ben kendi aile ortamımda gayet keyifli ve huzurluyum, geçip arabama biniyorum.. Siz insanların gözüne ışıkları sokup yürümelerini engellediğiniz için size durup konuşulmadığında itildiğinizi kakıldığınızı terslendiğinizi düşünüyorsunuz, öyle bir şey de yok. Sadece huzur kaçıyorsunuz. Konuşmayı tercih etmiyorum ve gerekli bulmuyorum o kadar. Olay da yok skandal da… Bana müsaade, kendi sirkinizde size iyi oyunlar…"


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