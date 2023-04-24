Canan Karatay tavsiye ediyor.. Et pişirirken tencereye 1 kaşık eklenmeli

Yayınlanma: 24.04.2023 - 23:12

Güncelleme: 24.04.2023 - 23:12

Uzun yaşam sırlarına yönelik açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay, “Kuyruk yağı yenirse ömrünüz uzun olur” dedi. Canan Karatay'ın açıklamasından sonra herkes kuyruk yağının faydalarını araştırmaya başladı.

ET PİŞİRİRKEN TENCEREYE EKLEYİN

Pişirdiğiniz etin lezzetli olması için mutlaka 1 kaşık kuyruk yağı ekleyin. Bu sayede pişireceğiniz et çok daha lezzetli olacaktır.

KUYRUK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Habertürk'te yer alan bir içerikte; Kuyruk yağının faydaları sıralandı.

Kuyruk yağı sağlıklı bir yağ olduğu için kalp ve damar sağlığına iyi gelir. Ancak aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.

İçeriğindeki omega – 3 yağ asitleri ile sağlık için sayısız faydayı barındırır.

Kolesterolü dengelemeye yardımcı olur.

Antioksidan etki gösterir.

Cilt sağlığı için faydalı olan kuyruk yağı yeni hücrelerin oluşmasına etkilidir.

Sinir hücrelerinin güçlenmesine katkı sağlar.

Damar tıkanıklıklarının oluşmasını engeller.

Kuyruk yağı güzellik ürünü olarak kullanılabiliyor. Peki ama nasıl?

Kuyruk Yağı Kremi Nasıl Yapılır?

Kuyruk yağı özellikle Anadolu’da yoğun olarak kullanılan bir besindir. Yemeklerde kullanılmasının yanı sıra diz ağrıları için de kuyruk yağı kremi kullanılabilir. Bu yüzden evde kuyruk yağı kremi hazırlanmaktadır. Bu krem diz ve eklem ağrılarında kullanıldığında olumlu sonuç verebilir ancak yüzde kullanılması kesinlikle önerilmemektedir. İşte kuyruk yağı kremi tarifi:

Kuyruk yağı donmuş bir yağdır. Bu yüzden kuyruk yağlarını ilk aşamada küçük parçalara ayırmalısınız.

Kestiğiniz kuyruk yağlarını bir tencerenin içine atıp eritin.

Eriyen kuyruk yağına aynı oranda su ekleyin.

Kaynayan suyun üzerine çıkan yağı bir kaşık yardımı ile sıyırarak kavanozun içerisine alın.

Kavanozdaki kremin donmasını bekleyin.

Krem kıvamı elde edilen kuyruk yağını ağrıyan bölgeye yaklaşık 1 cm kalınlığında sürün. Ardından varsa koyun yünü ile yoksa sargı beziyle üstünü kapatın. 3 gün boyunca bu uygulamayı devam ettirdiğiniz takdirde ağrılarınızda azalma olduğunu göreceksiniz.