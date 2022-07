Candan Erçetin'in acı günü: 'Size tavsiyem budur, sadece sevin'

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 10:31

Ünlü sanatçı Candan Erçetin’in köpeği “Irma” yaşamını yitirdi. Acı haber, Yorkshire Terrier cinsi köpeğe ait “irmadiyorki” kullanıcı ismiyle açılmış sosyal medya hesabından duyuruldu. Söz konusu hesabın Candan Erçetin tarafından yönetildiği tahmin ediliyor.

Irma’nın Instagram hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Dileğim, dünyada sevgisizlik yüzünden yaşanan tüm kötülüklere inat, sevdiklerinizle birlikte güzel, mutlu, neşe dolu bir bayram geçirmeniz…

Ben bu bayram ve bundan sonraki tüm bayramlarda sizlerden uzakta olacağım ama zaten dünyaya sevmeye, sevilmeye ve bunun nasıl olacağını öğretmeye gelmiştim ve bunu başardım. Etrafımdaki herkese salt sevginin, katışıksız, karşılıksız sevginin nasıl olabileceğini gösterdim. Annem de beni öyle sevdi. Biraz erken ve çok ani gitmek zorunda kaldım ama ektiğim sevgi tohumları dokunduğum herkeste yaşamaya devam edecek, eminim."

"SADECE SEVİN..."

"Kızdığım oldu, kıskandığım oldu, beni korkutmaya çalışanlar hatta benden korkanlar oldu. Bir kiloluk bedenim vardı ama çok kilolukları sevgimle hizaya getirdim. Size de tavsiyem budur, sadece sevin… Ama öyle sözlerle değil varınızla yoğunuzla sevin, her hücrenizle, her duygunuzla sevin ve sonra görün bakın kötülük size nasıl işlemeyecek, nasıl da yanınızdan geçip gidecek. Böylece her sevdiğinizde beni hatırlarsınız. Tavsiyelerim ve mesajlarım sürecek çünkü dünyayı ancak hep birlikte güzelleştirebiliriz."