Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ile ilk karşılaşma anlarını anlattı

2017 yılında hayatlarını birleştiren ve kızları Mihran ile mutlu bir aile tablosu çizen çiftin ilk karşılaşması, oldukça sıradan ama bir o kadar da zahmetli bir mekana dayanıyor.



Caner Erkin, Şükran Ovalı’yı ilk kez bir cilt doktorunda gördüğünü ve o an tanışmayı kafasına koyduğunu belirtti. Ünlü futbolcu, "Doktora 'Bizi mutlaka tanıştır' dedim. Sırf o an için 4-5 saat orada bekledim ama Şükran hiç yüz vermiyordu" sözleriyle süreci özetledi.

"ELİM HAVADA KALDI, SADECE BEŞİKTAŞ DEDİ"

Tanıştıkları gün İstanbul’un büyük bir sel felaketiyle boğuştuğunu hatırlatan Erkin, ulaşımın durma noktasına geldiği o anları bir fırsata çevirmek istediğini ancak yine de duvarla karşılaştığını ifade etti. Erkin, o gün yaşadığı "ofsayt" anını şu sözlerle anlattı:

"Dışarıda taksi bile yoktu, bende büyük bir araç vardı. Oradaki hanımlara 'Hepinizi eve bırakırım' dedim ama Şükran gelmeyi reddetti. Elimi uzattım, o ise elini uzatmadı. Elim öylece havada kaldı. Bana sadece 'En büyük Beşiktaş' dedi ve gitti."

REDDEDİLMEDEN MUTLU SONA

İlk görüşmede elini sıkmayı dahi reddeden Şükran Ovalı’nın bu mesafeli tavrı, Caner Erkin’in pes etmesine neden olmadı. Aradan geçen zamanın ardından Ovalı’nın kalbini kazanmayı başaran futbolcu, 2017’de Roma’da düzenlenen romantik bir törenle dünya evine girdi. Çift, 2018 yılında kızları Mihran’ın dünyaya gelmesiyle hayatlarında yeni bir sayfa açmıştı.