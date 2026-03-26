Çapraz sorgu ne demek? Çapraz sorgu neden yapılır?

Çapraz sorgu, özellikle mahkeme süreçlerinde ve soruşturmalarda kullanılan bir sorgulama tekniğidir. Tanıkların ya da sanıkların ifadelerinin doğruluğunu test etmek ve çelişkileri ortaya çıkarmak amacıyla uygulanır. Bu yöntem, adil yargılama sürecinin önemli bir parçası olarak kabul edilir.

ÇAPRAZ SORGU NE DEMEK?

Çapraz sorgu, bir davada taraflardan birinin sunduğu tanığın, karşı tarafın avukatı tarafından sorgulanması anlamına gelir. Bu süreçte amaç, verilen ifadelerin doğruluğunu sınamak ve varsa tutarsızlıkları ortaya çıkarmaktır.

Mahkeme ortamında genellikle önce doğrudan sorgu yapılır, ardından karşı taraf çapraz sorgu ile tanığa sorular yöneltir.

ÇAPRAZ SORGU NEDEN YAPILIR?

Çapraz sorgunun temel amacı gerçeğe ulaşmaktır. Bu yöntem sayesinde:

Tanık ifadelerindeki çelişkiler ortaya çıkarılır

Olayların farklı yönleri aydınlatılır

Tanığın güvenilirliği test edilir

Mahkemenin daha sağlıklı karar vermesi sağlanır

Bu nedenle çapraz sorgu, özellikle ceza davalarında kritik bir rol oynar.

HANGİ DURUMLARDA UYGULANIR?

Çapraz sorgu genellikle şu durumlarda uygulanır:

Ceza davalarında tanık dinlenirken

Hukuk davalarında tarafların iddiaları incelenirken

Soruşturma süreçlerinde ifade alınırken

Bu süreç, hakim gözetiminde yürütülür ve belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir.