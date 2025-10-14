‘Cellabi’ filmi çekilmedi: Sermiyan Midyat, yapım şirketine açtığı davayı kazandı

Yönetmen, oyuncu ve senarist Sermiyan Midyat, Mersin’de çekilecek olan ‘Cellabi’ adlı filmde başrol olmak için Blackwell Prodüctions isimli yapım şirketiyle anlaşmıştı.

Midyat, filmin çekilmemesi üzerine İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak dava açmış, dilekçede ise Blackwell Prodüctions adlı yapım şirketinin Mersin’deki yerel halktan söz konusu filmde rol verecekleri iddiasıyla para topladığı, film çekilmeyince para toplanan kişilerin Midyat’a mesaj attığı mesajları gören Sermiyan Midyat’ın sözleşmede belirtilen süre içerisinde filmin çekilmemesi üzerine davalı yapım şirketine noter aracılığıyla ihtarname gönderdiği ve ihtarnameye karşı olumsuz cevap aldığı aktarılmıştı.

5 YILDIR SÜREN DAVA KARARA BAĞLANDI

Konuya ilişkin 5 yıldır süren dava karara bağlandı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada Midyat'ın avukatı Baver Tulpar Karakuş ile Blackwell Productions Yapım AŞ'nin avukatı Yusuf Ergün hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Sermiyan Midyat'ın avukatı davanın kabulünü isterken, davalı yapım şirketinin avukatı ise davanın reddini talep etti.

MAHKEME MİDYAT’I HAKLI BULDU

Kararını açıklayan mahkeme, Blackwell Productions Yapım A.Ş.'nin 118 bin 717 lira 50 kuruş tazminat ile 200 bin lira cezai şart parasını 5 yıllık faiziyle birlikte Sermiyan Midyat'a ödemesine karar verdi.