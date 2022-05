Cem Yılmaz kendisini dolandırmaya çalışanları ifşa etti: 'Ulan dolandırıcılığın da tadı yok'

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:58

Geçen aylarda Bill Gates’in adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışanların e-mailini paylaşan Cem Yılmaz, bu kez de Amerikalı iş insanı ve hisse senedi yatırımcısı Warren Buffett ismini kullanan dolandırıcıların e-mailini ifşa etti.

"DOLANDIRICILIĞIN DA TADI YOK"

Gelen maili paylaşan komedyen, "Hello my name is Warren Buffett :)) Ulan dolandırıcılığın da tadı yok" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde: