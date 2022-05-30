Cem Yılmaz kendisini dolandırmaya çalışanları ifşa etti: 'Ulan dolandırıcılığın da tadı yok'

Ünlü komedyen Komedyen Cem Yılmaz, Bill Gates’in ardından Warren Buffett’ın adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışan kişilerin e-mailini ifşa etti. Yılmaz, paylaşıma "Ulan dolandırıcılığın da tadı yok" notunu düştü.

cumhuriyet.com.tr
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:58
Cem Yılmaz kendisini dolandırmaya çalışanları ifşa etti: 'Ulan dolandırıcılığın da tadı yok'
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Geçen aylarda Bill Gates’in adını kullanarak kendisini dolandırmaya çalışanların e-mailini paylaşan Cem Yılmaz, bu kez de Amerikalı iş insanı ve hisse senedi yatırımcısı Warren Buffett ismini kullanan dolandırıcıların e-mailini ifşa etti. 

"DOLANDIRICILIĞIN DA TADI YOK"

Gelen maili paylaşan komedyen, "Hello my name is Warren Buffett :)) Ulan dolandırıcılığın da tadı yok" ifadelerini kullandı.

Yılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:


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