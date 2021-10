Cem Yılmaz, yaptığı NFT satışlarına davetiye ödülü ekledi

11 Ekim 2021 Pazartesi, 17:12

Cem Yılmaz, NFT satışı yapan ünlüler arasına katılmıştı. Ünlü komedyen, yaptığı çizimleri dijital ortamda imzalayarak, Twitter hesabı üzerinden satacağını duyurmuştu.

Yılmaz'ın oluşturduğu NFT'ler, OpenSea isimli bir platformda sergileniyor. Ünlü komedyenin çizimlerine verilen en yüksek teklif, tam 5 Ethereum. Ethereum'un bugünkü fiyatıyla bu teklif, 17 bin 700 dolar ediyor.

Diğer NFT'ler içinse 2 Ethereum (7.080 dolar) verilmiş durumda. Bir süre açık artırmada kalacak NFT'ler, açık artırma sonunda en yüksek fiyatı veren kullanıcıya satılmış olacak.

DAVETİYE ÖDÜLÜNÜ EKLEDİ

Yılmaz’ın çizimlerini almak isteyenler WETH temelli teklif verebiliyor ve çizimlerin açık artırma temelli satışı için daha 3 gün süre bulunuyor.

Yılmaz son olarak, bu sürenin sonunda kişilerin sadece NFT’nin sahibi olmayacağını, aynı zamanda davetiye de kazanacağını duyurdu.

Müjdeyi sosyal medyadan duyuran ünlü komedyen, şu ifadeleri kullandı:

"NFT olarak sunduğum bu ikonlardan herhangi bir rengine sahip olan arkadaşlar ne zaman nerede isterlerse gösterilerime 2 kişilik davetiye kazanmıştır. Siyah beyaz olan ikon sahibi ise ömür boyu her yerde 2 kişilik kombine sahibi oldu. :) NFT works for me this way :)"

NFT NEDİR?

NFT (non-fungible token), benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebilen ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyen, blok zinciri adı verilen dijital defterdeki bir veri birimidir. NFT'ler sanat, ses, video, video oyunlarındaki öğeler ve diğer yaratıcı çalışma biçimlerine benzer dijital dosyaları temsil edebilir. Bu dijital dosyaların kendileri sonsuz bir şekilde yeniden kopyalanabilirken, onları temsil eden NFT'ler ise temel blok zincirlerinde izlenir ve alıcılara sahiplik kanıtı sağlarlar. Ethereum, Bitcoin Cash ve Flow gibi blok zincirlerinin her birinin NFT kullanımlarını tanımlamak için kendi jeton standartları vardır.

NFT'ler, dijital sanat, video oyunu öğeleri ve müzik dosyaları gibi dijital kreasyonları metalaştırmak için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, jetonun sahibiyle sınırlı değildir. İlk NFT'ler Ethereum tabanlı olup ve 2015 yılı civarında ortaya çıktı. Daha önce kripto para birimleri üzerine spekülasyon yapan aynı yatırımcılar, büyük ölçüde artan hacimlerde NFT'leri alıp satmaya başladıkça, NFT'ler için pazara olan ilginin artması spekülasyonun artmasına neden oldu.

NFT'ler çoğunlukla, hisse ispatı blok zincirinden daha fazla enerji tüketen emek ispatı blok zincirinde çalışırlar.

NFT NASIL OLUŞTURULUR?

NFT, benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebilen, blok zincirinde (dijital defter) depolanan bir veri birimidir. Bitcoin ve birçok ağ veya yardımcı program belirteci gibi kripto para birimlerinin aksine, NFT'ler kriptografik bir belirteçtir ve karşılıklı olarak değiştirilemez. NFT, bir dosyanın veya bir sanat eserinin, KnownOrigin, Rarible veya OpenSea gibi NFT açık artırma pazarlarına yüklenmesiyle oluşturulur. Bu, dijital deftere kaydedilen dosyanın kripto para birimi ile satın alınabilen ve yeniden satılabilen bir NFT olarak bir kopyasını oluşturur.

Bir sanatçı, bir eseri temsil eden bir NFT'yi satabilse de, sanatçı eserin telif hakkını elinde tutabilir ve aynı çalışmanın daha fazla NFT'sini oluşturabilir. NFT'nin alıcısı "orijinal" dijital dosyaya özel erişim elde etmez. Belirli bir çalışmayı NFT olarak yükleyen kişinin, kendisinin orijinal sanatçı olduğunu kanıtlaması gerekmez. NFT'ler için yaratıcının izni olmadan sanatın kullanıldığı çok sayıda durum olmuştur.