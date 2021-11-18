Cem Yılmaz'ın yeni NFT'leri kısa sürede satıldı

18 Kasım 2021 Perşembe, 17:03

NFT satışı yapan ünlüler arasına katılan Cem Yılmaz, yeni NFT'lerinin satışını sosyal medyadan duyurdu.

Her bir NFT için 0,25 Ethereum, yani yaklaşık 10 bin Türk Lirası fiyat belirleyen Yılmaz, sadece 7 dakika sonra "Satıldı. Teşekkürler Pilot Yiğit Emre" sözleriyle NFT'lerinden birinin satıldığını açıkladı.

PEKİ NFT NEDİR?

NFT’nin açılımı Non-fungible token, Türkçe karşılığı ise değiştirilemez para-çip. Ethereum blok zincirinin bir parçası olan NFT’leri dijital eserlere sahip olmak için bir tür sertifika gibi düşünebilirsiniz. NFT'ler, dijital sanat eserlerini ve diğer koleksiyonları, blok zincirinde ticareti kolay, türünün tek örneği, doğrulanabilir varlıklara dönüştürür. NFT alışverişler blok zinciri teknolojisi üzerinden kayıt altına alınıyor. Bu blok zincirleri, içindeki verilerin değiştirilememesini sağlayacak şekilde şifrelenmiştir. Bu dijital varlıklar silinemezler, kopyalanamaz veya benzer bir varlıkla eşitlenemezler, çünkü her NFT varlığı kendi başına benzersizdir.

NFT NASIL YAPILIR?

Herkes bir NFT oluşturabilir. NFT’ler, bir veri kümesinin benzersiz olduğunu doğrulayan bir dizi karakter kriptografik hash’in, ilişkili olduğu blok zincirdeki önceki kayıtlarına uygun olarak oluşturulabilir. Bunun için kripto endüstrisi hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmanız gerekmiyor. Başlamadan önce, NFT'lerinizi hangi blokzincirinde yayınlamak istediğinize karar vermeniz gerekecek. Ethereum şu anda bu iş için lider blokzinciri hizmetidir. Her blok zincirinin kendi standardı, uyumlu cüzdan hizmetleri ve pazar yerleri vardır.