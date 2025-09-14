Özgü Kaya, TRT ekranlarında yayın hayatına başlayan Cennetin Çocukları dizisinde Gönül karakterine hayat vermeye başladı. Özgü Kaya'nın yaşamı araştırılıyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin Gönül'ü Özgü Kaya kimdir? Özgü Kaya kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

5 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı. Özgü Kaya'nın oyunculuk kariyeri ilk olarak, Adı Efsane dizisiyle başladı. Dizide Sibel Yılmaz karakterini canlandıran Kaya, daha sonra Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez gibi yapımlarda da yer aldı. Son olarak ise, Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan Kalender karakterine hayat verdi.

ÖZGÜ KAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2017 - Adı Efsane - Sibel Yılmaz

2018-2019 - Mehmetçik Kut'ül Amare - Zeynep

2019 - Kimse Bilmez - Sevda Eğilmez

2022-2024 - Üç Kız Kardeş - Türkan Kalender Korman

2024 - Güzel Aşklar Diyarı - Deniz Dervişoğlu

2025 - Cennetin Çocukları - Gönül