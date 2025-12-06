Cilt bakımında yeni nemlendirme akımı: Skin flooding tekniği nedir, nasıl uygulanır?

Son dönemin viral cilt bakım akımı skin flooding, yoğun nem yüklemesiyle daha dolgun, parlak ve sağlıklı bir görünüm vadediyor. Peki, bu yöntem neden bu kadar popüler oldu? Evde nasıl uygulanır, hangi cilt tipleri için uygundur ve gerçekten etkili midir? İşte, adım adım skin flooding rehberi...

SKIN FLOODING TEKNİĞİ NEDİR?

Son dönemin yükselen cilt bakım trendlerinden biri olan Skin Flooding, cildi yoğun şekilde nemle ‘doyurma’ prensibine dayanan modern bir nemlendirme tekniğidir. Özellikle kuruluk, mat görünüm ve nem kaybı yaşayan ciltlerde gözle görülür bir etki yarattığı için kısa sürede viral hale gelmiştir. Dermatologlar tarafından da desteklenen bu yöntem, cildi daha dolgun, parlak ve sağlıklı göstermek amacıyla ürünlerin katman katman uygulanmasıyla yapılır.

SKIN FLOODING TEKNİĞİ NASIL UYGULANIR?

1. Cildi nazikçe temizleyin

Hafif bir jel veya köpük temizleyici ile yüzü temizleyin. Amaç, cildi kurutmadan ürünlere hazır hale getirmektir.

2. Nemlendirici tonik veya esans uygulayın

Cilde ilk nem dalgasını veren aşamadır. Hyaluronik asit içerikli bir tonik veya esans tercih edebilirsiniz.

3. Serum katmanı: Hyaluronik asit

İkinci katmanda genellikle su tutma kapasitesi yüksek hyaluronik asit serumu uygulanır. Bu aşama ciltte ciddi bir nem depolama etkisi yaratır.

4. Serumu kilitleyen hafif nemlendirici

Jel formdaki hafif bir nemlendirici ile nemi cildinizde hapsedin. Bu aşama Skin Flooding’in en kritik kısmıdır.

5. Bariyer onarıcı yoğun krem (İsteğe bağlı)

Çok kuru ciltler son katman olarak seramid içerikli daha yoğun bir nemlendirici kullanabilir.

SKIN FLOODING TEKNİĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

1. Derinlemesine ve kalıcı nemlendirme

Katmanlama tekniği sayesinde nem cildin alt katmanlarına kadar ulaşır.

2. Daha dolgun ve parlak bir cilt

Cilt yüzeyi daha canlı, taze ve parlak görünür.

3. İnce çizgilerin görünümünü azaltır

Nemli cilt, çizgilerin daha az belirgin olmasını sağlar.

4. Kuru ve hassas ciltler için kurtarıcıdır

Minimal içerikli ve hafif ürünlerle yapıldığı için hassas ciltlerde de güvenle uygulanabilir.

5. Makyaj altında kusursuz görünüm

Skin Flooding sonrası makyaj daha pürüzsüz oturur, kuruluk kaynaklı kabarma yaşanmaz.

KİMLER SKIN FLOODING YÖNTEMİNİ UYGULAYABİLİR?

Kuru cilt tipleri

Mevsim geçişlerinde kuruluk yaşayanlar

Donuk ve mat cilt görünümünden şikâyet edenler

Cilt bariyeri zayıf olanlar

Yağlı ciltler ise teknikte kullanılan ürün katmanlarını daha hafif tercih ederek uygulayabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER