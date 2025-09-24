İtalyan sinemasının unutulmaz isimlerinden Claudia Cardinale, 87 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Claudia Cardinale kimdir, kaç yaşında, nereli? Claudia Cardinale neden öldü? Claudia Cardinale filmleri

CLAUDİA CARDİNALE KİMDİR?

Claudia Cardinale 15 Nisan 1938 yılında Tunus'ta doğdu. İtalyan bir ailenin kızı olarak dünyaya geldiği Tunus'ta basketbol millî takımında oynadı. 1957'de yapılan bir güzellik yarışmasında Tunus'taki en güzel İtalyan kız seçilerek Venedik Film Festivali'ne gitmeye hak kazandı. Orada dikkat çekerek 1958'de Goha adlı filmle sinemaya başladı.Roma'daki ünlü sinema okulu Centro Sperimentale di Cinematografia'da oyunculuk dersleri aldı. 1960'larda - daha sonra evleneceği - yapımcı Franco Cristaldi'nin desteğiyle İtalyan sinemasının uluslararası yıldızları arasına girdi. Mauro Bolognini'nin Il bell'Antonio (1960; Acı Nikâh), Valerio Zurlini'nin La ragazza con la valigia (1960; Genç Aşıklar), Federico Fellini'nin Otto e mezzo (1963; 8½,Sekiz Buçuk) filmleri ile verimli bir iş birliğine girdiği Luchino Visconti'nin Rocco e i suoi fratelli (1960; Düşman Kardeşler) ve Il gattopardo'su (1963; Leopar) gibi filmlerde oynadı. 1964'te Hollywood'a giderek The Pink Panther (1963; Pembe Panter), The Professionals (1966; Profesyoneller) gibi filmlerde rol aldı.

CLAUDİA CARDİNALE FİLMLERİ

Rocco ve Kardeşleri (1960)

Girl with a Suitcase (1961)

Leopar (1963)

8½ (1963)

The Pink Panther (1963)

The Professionals (1966)

Once Upon a Time in the West (1968)

La Scoumoune (1972)

Fitzcarraldo (1982)

Kartaca’nın Düşüşü (1964)...