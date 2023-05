Yayınlanma: 07.05.2023 - 11:02

Güncelleme: 07.05.2023 - 11:02

TV8 ekranlarında yayınlanan Kasabadaki Yabancı filminin başrol oyuncusu Clint Eastwood'un hayatı ve oyunculuk kariyeri filmseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Clint Eastwood kimdir, nereli, kaç yaşında? Clint Eastwood hangi filmlerde oynadı? İşte, Clint Eastwood hakkında merak edilenler...

CLİNT EASTWOOD KİMDİR?

Clint Eastwood, 31 Mayıs 1930'da çelik işçisi babanın oğlu olarak dünyaya geldi. 1950'li yıllarda B sınıfı filmlerde haftalık 75 dolarlık bir ücretle yan karakterleri oynadı. Bazı stüdyolar, adem elmasının çok çıkık olduğu gerekçesiyle kendisine rol vermediler. Eastwood, oyunculuk konusundaki kararlılığını koruyarak ve oynadığı filmlerden arta kalan zamanlarında yüzme havuzları için çukur kazarak hayatını devam ettirdi. İlk çıkışını, 1959-1966 yılları arasında yayınlanan Rawhide adlı televizyon dizisindeki Rowdy Yates karakterini canlandırarak yaptı.

Ancak Eastwood'un asıl çıkışı, 1964 yapımı Bir Avuç Dolar ve takiben 1965 yapımı Birkaç Dolar İçin filmi ile olmuştur. 1966 senesinde, aynı serinin son filmi İyi, Kötü ve Çirkin ile Eastwood, artık dünya çapında tanınan bir oyuncu haline geldi. 1971 yılında Play Misty For Me ve The Beguiled filmleri ile büyük bir başarı yakaladı. Yine 1971 yapımı Dirty Harry isimli filmde, kendi yöntemleri ile suçluları yakalayan müfettiş Harry Callahan rolü ile, o güne dek canlandırılmamış olan "kendi başına buyruk" polis karakteri imgesini geliştirdi.

1980'li yıllarda, iyi yapımlarda oynamış olmasına rağmen, önceki yıllar kadar büyük çıkışlar yapamadı. Ama 1990'ların başında, gerek yönettiği, gerekse oynadığı filmlerle sinema dünyasına yeni sürprizler kazandırdı. 1992'de yönettiği ve oynadığı Unforgiven adlı film ile en iyi yönetmen Oscar'ını kazandı ve en iyi oyuncu ödülüne aday gösterildi.

Eastwood bu güne kadar, 60'tan fazla film ve TV yapımında oynamış, 30 film yönetmiş, 25 filmin yapımcılığını üstlenmiş, 10 filmin müziklerini besteledi ve soundtrack'lerine imza attı.

CLİNT EASTWOOD ÖZEL HAYATI

Maggie Johnson ve Dina Eastwood (ikinci eşi) ile iki evilik yaptı ve yedi çocuğu var.

CLİNT EASTWOOD YÖNETTİĞİ FİLMLER

2021 - Cry Macho

2018 - The Mule / Kaçakçı

2016 - Sully / Sully

2015 - American Sniper / Keskin Nişancı

2011 - J. Edgar

2010 - Hereafter

2009 - Invictus / Yenilmez

2008 - Gran Torino / Gran Torino

2008 - Changeling / Sahtekar

2006 - Letters from Iwo Jima / Iwo Jima'dan Mektuplar

2006 - Flags of Our Fathers / Atalarımızın Bayrakları

2004 - Million Dollar Baby / Milyon Dolarlık Bebek

2003 - The Blues (TV) / Blues

2003 - Mystic River / Gizemli Nehir

2002 - Blood Work / Kanlı İş

2000 - Space Cowboys / Uzay Kovboyları

1999 - True Crime / Gerçek Suç

1997 - Midnight in the Garden of Good and Evil / İyi ve Kötü'nün Bahçesinde Gece

1997 - Absolute Power / Mutlak Güç

1995 - The Bridges of Madison County / Madison County Köprüleri

1993 - A Perfect World / Kusursuz Dünya

1992 - Affedilmeyen

1990 - The Rookie / Çaylak

1990 - White Hunter Black Heart / Beyaz Avcı, Kara Yürek

1988 - Bird / Bird

1986 - Heartbreak Ridge / Zorlu Yokuş

1985 - Amazing Stories (TV) / İnanılmaz Hikâyeler

1985 - Pale Rider / Namludaki Adalet

1983 - Sudden Impact / Kirli Harry: Ani Darbe

1982 - Honkytonk Man / Müzikhol

1982 - Firefox / Firefox Harekâtı

1980 - Bronco Billy / Bronco Billy

1977 - The Gauntlet / Düello

1976 - The Outlaw Josey Wales / Kanunsuz Josey Wales

1975 - The Eiger Sanction / Zirvede Ölüm

1973 - Breezy / Esinti

1973 - High Plains Drifter / Kasabadaki Yabancı

1971 - Play Misty for Me / Ölümün Sesi

1971 - The Beguiled / Kadın Affetmez

CLİNT EASTWOOD HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2021 - Cry Macho

2018 - The Mule (Kaçakçı)

2008 - Gran Torino

2004 - Million Dollar Baby (Milyon Dolarlık Bebek)

2002 - Blood Work

2000 - Space Cowboys (Uzay Kovboyları)

1999 - True Crime

1997 - Absolute Power

1995 - The Bridges of Madison County (Yasak İlişki)

1993 - Kusursuz Dünya (A Perfect World)

1993 - In the Line of Fire / Ateş Hattında

1992 - Unforgiven / Affedilmeyen

1990 - The Rookie / Çaylak

1990 - White Hunter Black Heart / Beyaz Avcı, Kara Yürek

1989 - Pink Cadillac / Pembe Cadillac

1988 - The Dead Pool / Kirli Harry: Ölüm Havuzu

1986 - Heartbreak Ridge / Zorlu Yokuş

1985 - Pale Rider / Namludaki Adalet

1984 - City Heat / Şehrin Ateşi

1984 - Tightrope / Düğüm

1983 - Sudden Impact / Kirli Harry: Ani Darbe

1982 - Honkytonk Man / Müzikholdeki Adam

1982 - Firefox

1980 - Any Which Way You Can / Ne Yaparsan Yap, Yap

1980 - Bronco Billy / Bronco Billy

1979 - Escape from Alcatraz / Alkatraz'dan Kaçış

1978 - Every Which Way But Loose / Her Ne Yaparsan yap, Boşver

1977 - The Gauntlet / Düello

1976 - The Enforcer / Kirli Harry: Uygulayıcı

1976 - The Outlaw Josey Wales / Kanunsuz Josey Wales

1975 - The Eiger Sanction / Zirvede Ölüm

1974 - Thunderbolt and Lightfoot / Yıldırım ve Hafifayak

1973 - Magnum Force / Kirli Harry: Magnum Gücü

1973 - Breezy / Esinti

1973 - High Plains Drifter / Kasabadaki Yabancı

1972 - Joe Kidd / Joe Kidd

1971 - Dirty Harry / Kirli Adam

1971 - Play Misty for Me / Ölümün Sessi

1971 - The Beguiled / Kadın Affetmez

1970 - Two Mules for Sister Sara / El Torida

1970 - Kelly's Heroes / Çılgın Savaşçılar

1969 - Paint Your Wagon / Altın Avcıları

1968 - Where Eagles Dare / Kartal Yuvası

1968 - Coogan's Bluff / Ölüm Oyunu

1968 - Hang 'Em High / Onları Yükseğe As

1967 - The Magnificent Stranger / Muhteşem Yabancı

1967 - The Witches / Cadılar

1966 - Il buono, il brutto, il cattivo / İyi, Kötü ve Çirkin

1965 - For a Few Dollars More / Birkaç Dolar İçin

1964 - A Fistful of Dollars / Bir Avuç Dolar

1959 - Maverick (TV) / Maverick

1959 - Rawhide (TV) / Dolu Dizgin (Dizi)

1958 - With You in My Arms / Kollarımda Sen

1958 - Ambush at Cimarron Pass / Cimarron Geçidinde Pusu

1958 - Navy Log / Donanma Günlüğü

1957 - Escapade in Japan / Japonya'dan Kaçış

1957 - West Point (TV) / Batı Noktası (TV)

1956 - Death Valley Days (TV) / Ölüm Vadisinde Günler

1956 - The First Traveling Saleslady / İlk Kadın Seyyar Satıcı

1956 - Away All Boats / Tüm Botlar İleri

1956 - Star in the Dust / Tozlu Yıldız

1956 - Never Say Goodbye / Asla Elveda Deme

1956 - Highway Patrol (TV) / Otoyol Devriyesi (TV)

1955 - Tarantula / Tarantula

1955 - Lady Godiva of Coventry / Covenrty'li Leydi Godiva

1955 - Francis in the Navy / Francis Donanma'da

1955 - Revenge of the Creature / Yaratığın İntikamı