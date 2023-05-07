Clint Eastwood kimdir, nereli, kaç yaşında? Clint Eastwood hangi filmlerde oynadı?
Clint Eastwood'un hayatı, yönettiği filmler ve rol aldığı filmlerin neler olduğu merak ediliyor. Dünyaca ünlü yönetmen ve sinema oyuncusu olarak bilinen Clint Eastwood'un özel hayatı araştırılıyor. Peki, Clint Eastwood kimdir, nereli, kaç yaşında? Clint Eastwood hangi filmlerde oynadı?
TV8 ekranlarında yayınlanan Kasabadaki Yabancı filminin başrol oyuncusu Clint Eastwood'un hayatı ve oyunculuk kariyeri filmseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Clint Eastwood kimdir, nereli, kaç yaşında? Clint Eastwood hangi filmlerde oynadı? İşte, Clint Eastwood hakkında merak edilenler...
CLİNT EASTWOOD KİMDİR?
Clint Eastwood, 31 Mayıs 1930'da çelik işçisi babanın oğlu olarak dünyaya geldi. 1950'li yıllarda B sınıfı filmlerde haftalık 75 dolarlık bir ücretle yan karakterleri oynadı. Bazı stüdyolar, adem elmasının çok çıkık olduğu gerekçesiyle kendisine rol vermediler. Eastwood, oyunculuk konusundaki kararlılığını koruyarak ve oynadığı filmlerden arta kalan zamanlarında yüzme havuzları için çukur kazarak hayatını devam ettirdi. İlk çıkışını, 1959-1966 yılları arasında yayınlanan Rawhide adlı televizyon dizisindeki Rowdy Yates karakterini canlandırarak yaptı.
Ancak Eastwood'un asıl çıkışı, 1964 yapımı Bir Avuç Dolar ve takiben 1965 yapımı Birkaç Dolar İçin filmi ile olmuştur. 1966 senesinde, aynı serinin son filmi İyi, Kötü ve Çirkin ile Eastwood, artık dünya çapında tanınan bir oyuncu haline geldi. 1971 yılında Play Misty For Me ve The Beguiled filmleri ile büyük bir başarı yakaladı. Yine 1971 yapımı Dirty Harry isimli filmde, kendi yöntemleri ile suçluları yakalayan müfettiş Harry Callahan rolü ile, o güne dek canlandırılmamış olan "kendi başına buyruk" polis karakteri imgesini geliştirdi.
1980'li yıllarda, iyi yapımlarda oynamış olmasına rağmen, önceki yıllar kadar büyük çıkışlar yapamadı. Ama 1990'ların başında, gerek yönettiği, gerekse oynadığı filmlerle sinema dünyasına yeni sürprizler kazandırdı. 1992'de yönettiği ve oynadığı Unforgiven adlı film ile en iyi yönetmen Oscar'ını kazandı ve en iyi oyuncu ödülüne aday gösterildi.
Eastwood bu güne kadar, 60'tan fazla film ve TV yapımında oynamış, 30 film yönetmiş, 25 filmin yapımcılığını üstlenmiş, 10 filmin müziklerini besteledi ve soundtrack'lerine imza attı.
CLİNT EASTWOOD ÖZEL HAYATI
Maggie Johnson ve Dina Eastwood (ikinci eşi) ile iki evilik yaptı ve yedi çocuğu var.
CLİNT EASTWOOD YÖNETTİĞİ FİLMLER
2021 - Cry Macho
2018 - The Mule / Kaçakçı
2016 - Sully / Sully
2015 - American Sniper / Keskin Nişancı
2011 - J. Edgar
2010 - Hereafter
2009 - Invictus / Yenilmez
2008 - Gran Torino / Gran Torino
2008 - Changeling / Sahtekar
2006 - Letters from Iwo Jima / Iwo Jima'dan Mektuplar
2006 - Flags of Our Fathers / Atalarımızın Bayrakları
2004 - Million Dollar Baby / Milyon Dolarlık Bebek
2003 - The Blues (TV) / Blues
2003 - Mystic River / Gizemli Nehir
2002 - Blood Work / Kanlı İş
2000 - Space Cowboys / Uzay Kovboyları
1999 - True Crime / Gerçek Suç
1997 - Midnight in the Garden of Good and Evil / İyi ve Kötü'nün Bahçesinde Gece
1997 - Absolute Power / Mutlak Güç
1995 - The Bridges of Madison County / Madison County Köprüleri
1993 - A Perfect World / Kusursuz Dünya
1992 - Affedilmeyen
1990 - The Rookie / Çaylak
1990 - White Hunter Black Heart / Beyaz Avcı, Kara Yürek
1988 - Bird / Bird
1986 - Heartbreak Ridge / Zorlu Yokuş
1985 - Amazing Stories (TV) / İnanılmaz Hikâyeler
1985 - Pale Rider / Namludaki Adalet
1983 - Sudden Impact / Kirli Harry: Ani Darbe
1982 - Honkytonk Man / Müzikhol
1982 - Firefox / Firefox Harekâtı
1980 - Bronco Billy / Bronco Billy
1977 - The Gauntlet / Düello
1976 - The Outlaw Josey Wales / Kanunsuz Josey Wales
1975 - The Eiger Sanction / Zirvede Ölüm
1973 - Breezy / Esinti
1973 - High Plains Drifter / Kasabadaki Yabancı
1971 - Play Misty for Me / Ölümün Sesi
1971 - The Beguiled / Kadın Affetmez
CLİNT EASTWOOD HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2021 - Cry Macho
2018 - The Mule (Kaçakçı)
2008 - Gran Torino
2004 - Million Dollar Baby (Milyon Dolarlık Bebek)
2002 - Blood Work
2000 - Space Cowboys (Uzay Kovboyları)
1999 - True Crime
1997 - Absolute Power
1995 - The Bridges of Madison County (Yasak İlişki)
1993 - Kusursuz Dünya (A Perfect World)
1993 - In the Line of Fire / Ateş Hattında
1992 - Unforgiven / Affedilmeyen
1990 - The Rookie / Çaylak
1990 - White Hunter Black Heart / Beyaz Avcı, Kara Yürek
1989 - Pink Cadillac / Pembe Cadillac
1988 - The Dead Pool / Kirli Harry: Ölüm Havuzu
1986 - Heartbreak Ridge / Zorlu Yokuş
1985 - Pale Rider / Namludaki Adalet
1984 - City Heat / Şehrin Ateşi
1984 - Tightrope / Düğüm
1983 - Sudden Impact / Kirli Harry: Ani Darbe
1982 - Honkytonk Man / Müzikholdeki Adam
1982 - Firefox
1980 - Any Which Way You Can / Ne Yaparsan Yap, Yap
1980 - Bronco Billy / Bronco Billy
1979 - Escape from Alcatraz / Alkatraz'dan Kaçış
1978 - Every Which Way But Loose / Her Ne Yaparsan yap, Boşver
1977 - The Gauntlet / Düello
1976 - The Enforcer / Kirli Harry: Uygulayıcı
1976 - The Outlaw Josey Wales / Kanunsuz Josey Wales
1975 - The Eiger Sanction / Zirvede Ölüm
1974 - Thunderbolt and Lightfoot / Yıldırım ve Hafifayak
1973 - Magnum Force / Kirli Harry: Magnum Gücü
1973 - Breezy / Esinti
1973 - High Plains Drifter / Kasabadaki Yabancı
1972 - Joe Kidd / Joe Kidd
1971 - Dirty Harry / Kirli Adam
1971 - Play Misty for Me / Ölümün Sessi
1971 - The Beguiled / Kadın Affetmez
1970 - Two Mules for Sister Sara / El Torida
1970 - Kelly's Heroes / Çılgın Savaşçılar
1969 - Paint Your Wagon / Altın Avcıları
1968 - Where Eagles Dare / Kartal Yuvası
1968 - Coogan's Bluff / Ölüm Oyunu
1968 - Hang 'Em High / Onları Yükseğe As
1967 - The Magnificent Stranger / Muhteşem Yabancı
1967 - The Witches / Cadılar
1966 - Il buono, il brutto, il cattivo / İyi, Kötü ve Çirkin
1965 - For a Few Dollars More / Birkaç Dolar İçin
1964 - A Fistful of Dollars / Bir Avuç Dolar
1959 - Maverick (TV) / Maverick
1959 - Rawhide (TV) / Dolu Dizgin (Dizi)
1958 - With You in My Arms / Kollarımda Sen
1958 - Ambush at Cimarron Pass / Cimarron Geçidinde Pusu
1958 - Navy Log / Donanma Günlüğü
1957 - Escapade in Japan / Japonya'dan Kaçış
1957 - West Point (TV) / Batı Noktası (TV)
1956 - Death Valley Days (TV) / Ölüm Vadisinde Günler
1956 - The First Traveling Saleslady / İlk Kadın Seyyar Satıcı
1956 - Away All Boats / Tüm Botlar İleri
1956 - Star in the Dust / Tozlu Yıldız
1956 - Never Say Goodbye / Asla Elveda Deme
1956 - Highway Patrol (TV) / Otoyol Devriyesi (TV)
1955 - Tarantula / Tarantula
1955 - Lady Godiva of Coventry / Covenrty'li Leydi Godiva
1955 - Francis in the Navy / Francis Donanma'da
1955 - Revenge of the Creature / Yaratığın İntikamı
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