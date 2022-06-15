Çöpçüler Kralı nerede ne zaman çekildi? Kemal Sunal Çöpçüler Kralı filmi nerede çekildi?

15 Haziran 2022 Çarşamba, 13:23

Çöpçüler Kralı, 15. Antalya Film Festivali'nde Umur Bugay En İyi Senaryo, Şener Şen ise En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödüllerini kazanmıştır. Çöpçüler Kralı konusu nedir? Çöpçüler Kralı oyuncuları kimler? Çöpçüler Kralı hangi mahallede çekildi?

ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU

Zabıta amiri, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır. Hacer'e âşık olan zabıta amiri, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e âşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.

Aksiyonu hiç bitmeyen ve birbirinden tuhaf kişilerin yaşadığı matrak bir mahallede çöpçülük yapan Apti, mahallenin biricik kızı Hacer'e aşıktır. Temizlikçilik yapan Hacer ise bu aşka karşılık vermez. Hacer kendisine aşık olan zabıta memuruyla evlenmeyi ister ancak erkek kardeşleri bu evliliğe karşı çıkar. Yine de umudunu kaybetmeyen Apti, genç kızın gönlünü çalabilmek için her şeyi yapar. Ancak parasızlık nedeniyle Hacer'i elde etmesi imkansızdır. Ta ki tesadüf eseri bir gazinoya girene kadar. Apti türlü tesadüfler sonucunda bu talihini geri çevirecek, hayallerini gerçekleştirecektir.

Türk sinemasında yapılmış mizah duygusu en kuvvetli filmlerden biri olan yapıt bugün bile bu özelliğini korumaktadır. Özellikle hafızalara kazınan kült sahneleri ve replikleriyle unutulmazlar arasına girmiştir.

ÇÖPÇÜLER KRALI NEREDE ÇEKİLDİ?

Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden Çöpçüler Kralı, Güneşli Sokak, Cihangir ve çevresinde çekildi.

OYUNCU KADROSU

* Kemal Sunal - Apti Şakrak

* Şener Şen - Zabıta Şakir

* Ayşen Gruda - Hacer

* İhsan Yüce - Hacer'in Babası

* Erdal Özyağcılar - Hacer'in Büyük Abisi

* Türker Tekin - Kapıcı İsmail

* İlyas Salman - Kapıcı Şemsi

* Nejat Gürçen - Gazino Patronu

* İhsan Bilsev - Patronun Adamı

* Muadelet Tibet - Hanife Teyze

* Salih Sarıkaya - Kahveci

* Nezahat Tanyeri - Şakir'in Annesi

* Nermin Özses - Hacer'in Annesi

* Ertuğrul Bilda - Apartman Sakini

* Selim Naşit - Bakkal

* Ferdi Akarnur - Tüpçü

* Ali İnce - Hacer'in Kardeşi