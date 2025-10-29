Cumhuriyet’in 102. yılına özel: Öğrenciler yapay zekâyla Atatürk’ü sahneye taşıdı

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, tamamı yapay zeka kullanılarak oluşturulan 9 eserin seslendirildiği ‘Mavi Gözlü Devrim’ adlı müzikalle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Yaklaşık 150-200 öğrencinin görev aldığı etkinlikte 67 kişilik koro sahnede yer aldı. Final bölümünde veliler de Cumhuriyet’e özel bestelenen marşa eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı.

‘DÜNYADA İLK OLAN BİR MÜZİKAL’

Amaçlarının çocukların dijital okuryazarlığını artırmak olduğunu belirten BCN Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Adem Bican, “Son zamanlarda teknoloji ve dijital faktörlerin gelişmesinden dolayı çocuklarımızın bu dijital araçları doğru bir şekilde kullanabilmesini sağlamak lazım. Bu çalışma da bunların başında geliyor. Bizim çocuklarımızla yapmış olduğumuz bu müzikal, çok enteresan bir müzikal. Dünyada örneği olmayan, ilk olan bir müzikal. Çünkü bu müzikalin kurgusunu tamamen çocuklarımız yaptı. Yapay zeka ve teknoloji araçlarını kullanarak 9 tane şarkı yaptılar. Bu şarkıların tamamı özgün şarkılar. Bu şarkıların sözleri, notaları o döneme özgü ve özel şarkılar. Koreografi kısmını çocuklarımız, öğretmenlerimizle kurguladı. Yaklaşık 150-200 civarında öğrencimizin görev aldığı bir etkinlik” dedi.

‘ÇOCUKLARIMIZ TARAFINDAN YAPAY ZEKA ARAÇLARI KULLANILARAK ÜRETİLDİ’

Çalışmanın çocukların üretkenliğini ve yaratıcılığını ortaya koyduğunu belirten Bican, “Onlara fırsat verildiğinde bu fırsatları nasıl değerlendirdiklerini ve neler ürettiklerini gösterebilmek de asıl amacımız. Yapay zekayı kurum olarak geçen yıldan itibaren aktif olarak kullanmaya başladık. Geçen yıl çocuklarımız şarkı yaptı. Bu yıl çocuklarımızla dedik ki, 'Biz bir müzikal yapalım' bir eğitim kurumu için bir müzikal yapmak çok kolay bir şey değil. Burada çocuklarımız yapay zekadan destek almamız gerektiğini ve alabileceğimizi söyledi. Beraber çalıştık. Şarkıların üretilmesi, aranjesi, notaları, sözleri, sahneleri, sahnelerin içerikleri, arka planlar, yayınlanacak planlar tamamen çocuklarımız tarafından yapay zeka araçları kullanılarak üretildi. Bu teknolojiyi kendileri de sahne alarak, teknolojiyle insanın bir araya geldiği bir etkinlik olarak değerlendirebiliriz” diye konuştu.

Müzikalde Atatürk’ün doğumundan Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süreçler sahnelendiğini anlatan Bican, “Buradaki temel mesaj Cumhuriyetimizin kuruluşuyla ilgili. Hangi aşamalardan, hangi süreçlerden geçtiğini doğru bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Her kısmı sözleriyle, şarkısıyla, notasıyla, sahnedeki oyun ve danslarıyla ayrı ayrı çocuklarımız planladı. Asıl amacımız ise çocuklarımıza imkan verildiğinde onların neler yapabileceğini, neler üretebileceğini, topluma hangi alanlarda nasıl katkılar yapabileceklerini göstermek. Bunu da başardığımıza inanıyoruz. Çocuklarımız değişti. 20 yıl önceki çocuk profilinden daha farklı bir çocuk profili var. Çocuklarımız daha zeki, daha araştırmacı, kendini daha çok geliştiren çocuklar. Onlara alan tanımamız gerekiyor. Biz sadece çocuğumuza öğreten değil, artık bilgi aktaran kimliğimizi bir kenara bırakıp çocuğumuzun koçu olmalıyız. Hem ebeveynler hem eğitim kurumları çocuğun koçu olmalı. Çocuğun içindeki yetenekleri keşfetmeli ve kendisini ifade edebilmesini geliştirmeli. Biz bu tür çalışmalarla bu davranışları geliştirebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMU GELİŞTİRDİK’

Uluslararası yarışmalar ve dijital platform ve yapay zeka temelli projelerin devam edeceğini söyleyen Bican, şöyle konuştu:

“Şimdi çocuklarımız bir taraftan uluslararası yapay zeka şarkı yarışmasına hazırlanıyor. Bunun yanında, bu 29 Ekim gösterimiz, müzikalimiz tamamlandıktan sonra çocuklarımızla kısa film yarışması yapacağız. Çocuklarımız farklı yapay zeka araçlarını kullanarak senaryolarını kendileri oluşturacak, sahnelerini kendileri planlayacak. Bu araçlar sayesinde hayal ettikleri şeyi gerçekleştirmelerini sağlayacağız. Bundan sonraki ilk adımımız hem uluslararası yapay zeka şarkı yarışması hem de kısa film yarışmasıyla bu süreci devam ettirmek. Çocuklarımızla yaklaşık bir buçuk iki yıldır yapay zeka ve dijital araçlar üzerine çalışıyoruz. Çocuklarımızla dijital eğitim platformu geliştirdik. Bu da yaklaşık bir ay içinde hazırlanacak. Tamamen yapay zeka araçlarıyla çalışan bir öğrenme platformu. Programımız hazır olduktan sonra bununla ilgili ayrıca bilgilendirme geçeceğiz.”

Velilerden Hakan Karayaşar ise “Aslında çok etkileyici. Şöyle ki yapay zeka çağımız zaten biliyorsunuz çok ilerledi. İlk defa olduğunu duydum. Dünyada ilk kez yapılıyormuş. Çocuklarımızın kendi ürettikleri şarkılarla sahnede bulunuyor olmaları bizi çok mutlu ediyor. Merakla bekliyoruz, neler oldu, neler çıktı. Ama ne olursa olsun en iyisini yaptıklarına eminiz” diye konuştu.

Veli Hande Akçay da heyecanlı olduğunu belirterek "Çok güzel çalıştılar. Güzel bir şey ortaya çıktığını düşünüyorum. Kızım da çok heyecanlı. 29 Ekim’i zaten okulumuzda her zaman, her sene çok coşkulu bir şekilde kutluyoruz. Bu sene de öyle olacak” diye konuştu.

Veli Mustafa Gökalp ise “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi doğrultusunda resim çalışması yaparak gerçekten bu duyguyu hissediyor. Çocuklarımızın bu gibi etkinliklerde bulunması çok güzel. Okulumuza bu etkinlikten dolayı çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.