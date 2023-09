Yayınlanma: 08.09.2023 - 10:05

Güncelleme: 08.09.2023 - 10:05

Danny Masterson'un kim olduğu birçok insan tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında en çok aranan isimlerden biri olan Danny Masterson kimdir? Danny Masterson eşi kim? Danny Masterson neden kovuldu? Danny Masterson hapse mi girdi?

DANNY MASTERSON KİMDİR?

Danny Masterson 13 Mart 1976 yılında ABD'nin New York eyaletinin Long Island şehrinde doğdu. Tam adı Daniel Peter Masterson olan amerikalı eski aktör Masterson, That '70s Show'da (1998-2006) Steven Hyde ve The Ranch'te Jameson "Rooster" Bennett (2016-2018) rollerinde oynamıştır.

DANNY MASTERSON'UN EŞİ KİMDİR?

Danny Masterson amerikalı oyuncu ve mopda tasarımcısı Bijou Philips ile 2005 yılında çıkmaya başlamıştır. Çift 2011 yılında evlenmişlerdir. Kızları Fianna Francis Masterson 14 Şubat 2014 tarihinde doğmuştur.



DANNY MASTERSON NEDEN KOVULDU?

Netflix’in The Ranch isimli komedi dizisinde oynayan oyuncu Danny Masterson hakkında 2000’li yılların başlarında dört kadına tecavüz ettiğine yönelik iddialar gündeme geldi. Netflix'de bu iddiaların üzerine aktör ile olan bağını kopardığını açıkladı.



DANNY MASTERSON HAPSE Mİ GİRDİ?

Danny Masterson hakkında çıkan iddialar doğru çıktı ve oyuncu tutuklanarak ömür boyu hapse mahkum edildi.