Yayınlanma: 28.06.2023 - 18:34

Güncelleme: 28.06.2023 - 18:34

David Corenswet DC evreninde Superman'e hayat verecek yeni isim oldu. Pearl filmiyle tanınan David Corenswet hakkındaki detaylar yurttaşlar tarfından merak ediliyor. Peki, David Corenswet kimdir, kaç yaşında? David Corenswet hangi dizi ve filmlerde oynadı?

DAVID CORENSWET KİMDİR?

David Corenswet, 1993 yılında doğdu. Pennsylvania doğumlu genç aktör "The Politician" adlı web şovu ile medyanın dikkatini çekti. 2017 yılında, oyuncu "İlköğretim" başlıklı CBS gösterisinde başrol oynadı. Houston Spivey'in küçük bir karakterini canlandırdı. Geçtiğimiz yıl David, internet televizyon dizisi "House of Cards" da Reed rolünü üstlendi.

DAVID CORENSWET HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Hollywood - Jack Castello

The Politician - River Barkley

We Own This City - David McDougal

The Answers

Moe & Jerryweather

Lady in the Lake

DAVID CORENSWET HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Pearl - Projectionist

Superman: Legacy

Öyle veya Böyle - Jake

Affairs of State - Michael Lawson

Twisters

The Greatest Hits

Following Chase

The Sunlit Night

Project Pay Day

Operation Othello - Cassio