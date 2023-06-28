David Corenswet kimdir, kaç yaşında? David Corenswet hangi dizi ve filmlerde oynadı?
DC evreninin yeni Superman'i David Corenswet oldu. David Corenswet hakkında aramalar hız kazandı. David Corenswet'in kim olduğu, kaç yaşında olduğu, oynadığı dizi ve filmler merak ediliyor. Peki, David Corenswet kimdir, kaç yaşında? David Corenswet hangi dizi ve filmlerde oynadı?
David Corenswet DC evreninde Superman'e hayat verecek yeni isim oldu. Pearl filmiyle tanınan David Corenswet hakkındaki detaylar yurttaşlar tarfından merak ediliyor. Peki, David Corenswet kimdir, kaç yaşında? David Corenswet hangi dizi ve filmlerde oynadı?
DAVID CORENSWET KİMDİR?
David Corenswet, 1993 yılında doğdu. Pennsylvania doğumlu genç aktör "The Politician" adlı web şovu ile medyanın dikkatini çekti. 2017 yılında, oyuncu "İlköğretim" başlıklı CBS gösterisinde başrol oynadı. Houston Spivey'in küçük bir karakterini canlandırdı. Geçtiğimiz yıl David, internet televizyon dizisi "House of Cards" da Reed rolünü üstlendi.
DAVID CORENSWET HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
Hollywood - Jack Castello
The Politician - River Barkley
We Own This City - David McDougal
The Answers
Moe & Jerryweather
Lady in the Lake
DAVID CORENSWET HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
Pearl - Projectionist
Superman: Legacy
Öyle veya Böyle - Jake
Affairs of State - Michael Lawson
Twisters
The Greatest Hits
Following Chase
The Sunlit Night
Project Pay Day
Operation Othello - Cassio
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