Denizli'de hasat erken başladı: 800 dekar alanda üretiliyor...

Demirciler Mahallesi'nde düzenlenen hasat etkinliğinde ürünün kalitesi çiftçinin yüzünü güldürdü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Muhammet Eren, yaptığı açıklamada, biberleri doğal yollarla korumaya çalıştıklarını, modern tekniklerle geleneksel üretimi birleştirdiklerini belirtti.

Eren, "Toplam 800 dekar alanda üretim gerçekleştiriyoruz. Dekar başına ortalama 2,5 ton verimle çok başarılı bir sezon yaşıyoruz. Kale biberini zararlılardan korumak için doğal ve çevre dostu yöntemleri tercih ettik. Üreticimiz artık bilinçli, teknolojiyi takip ediyor, sürdürülebilirliğe önem veriyor." ifadelerini kullandı.

Demirciler Mahallesi Muhtarı Süleyman Karauzun da "Meşhur tescilli Kale biberimizin hasadı bu yıl erken başladı. Biberlerimiz çok kaliteli ve verimli. Üreticimizin emeği karşılık buldu, fiyatlar da oldukça iyi seviyelerde. Hepimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Kale biberinin bölgede gastronomi turizmine de katkı sağlaması hedefleniyor.