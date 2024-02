Dermatologlar 9 maddeyle yanıtladı: Saçlarınızı güzelleştirecek besinler

Yayınlanma: 03.02.2024 - 20:44

Güncelleme: 03.02.2024 - 20:44

Genler, yaş, stres, beslenme tarzı gibi nedenler, saç dökülmesine ya da uzamasına katkı sağlayan önemli faktörler. Fakat dermatologlara göre beslenme programınızda yapacağınız ufak değişiklikler, pahalı ürünlere çok fazla para harcamadan, daha sağlıklı saçlara kavuşmanızı sağlayabilir. İşte dermatologların önerdiği 9 besin...

FINDIK, CEVİZ, BADEM

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Mona A. Gohara, fındığın saç, cilt, tırnaklar için çok faydalı olduğunu söylüyor Öte yandan ceviz, badem, kaju adeta vitamin ve çinko deposu. Diyetiysen Valeria Agyeman da biyotin içeren antep fıstığının saçları oksidatif stres ve hasardan korumaya yardımcı olabileceğini ifade etti.

YUMURTA

Araştırmalarda saç dökülmesinden mustarip kişilere biyotin takviyesinin yararlı olduğu belirtiliyor. Fakat biyotin içeren takviye haplar yerine Agyeman önce, aynı zamanda çinko ve selenyum deposu da olan yumurtayı tavsiye ediyor.

YEŞİL SEBZELER

Uzmanlar, koyu yeşil sebzelerin saç uzaması için gerekli olan A vitamini deposu olduğunu söylüyor. Brokoli, brüksel lahanası, lahana ve karalahanayı içeren bu sebze sınıfı, A ve C vitaminleri folik asit ve biyotin gibi saç açısından faydalı, zengin besinler. Özellikle kadın tipi saç dökülmesine karşı önemli rol oynayan ıspanak, harika bir demir kaynağı.

TOHUMLAR

Keten, chia tohumu, ayçiçeği çekirdeği ve kabak çekirdeği; E vitamini, çinko ve selenyum gibi saç sağlığı için gerekli elementleri içeriyor. Keten ve chia tohumları aynı zamanda saç dostu omega-3 yağ asitlerini de barındırıyor.

BAKLAGİLLER

Uzmanlar, yağsız proteinlerin saç sağlığı için önemli bir besin maddesi olduğunun altını çiziyor. Fasulye, nohut, yer fıstığı, soya fasulyesi ve mercimek gibi besinler zayıf saçları beslemek için iyi bir tercih olabilir.

YOĞURT

Public Library of Science'da yayımlanan bir çalışmada, 20 ila 24 hafta boyunca probiyotik yoğurt verilen farelerde kalın, parlak bir kürk geliştiği görüldü. Yoğurt birçok saç bakım ürününde de bulunan B5 vitaminini içeriyor. Aynı zamanda kalsiyum deposu olduğu da biliniyor.

BİBER

Demirin vücutta emilebilmesi için C vitamini gerekiyor. Bu nedenle demir eksikliğine bağlı saç dökülmesi yaşayan insanlarda C vitamini faydalı olabilir. Uzmanlar bu nedenle biberlerin içerdiği C vitaminine dikkat çekiyor ve tüketilmesini tavsiye ediyor.

DENİZ ÜRÜNLERİ

Hakemli bilimsel dergi Cosmetic Dermatology'de yayımlanan bir araştırmada, Omega-3 yağ asitlerinin saçı dolgunlaştırdığı ve kafa derisindeki telojen adı verilen ölü deriyi azalttığı ortaya kondu.

MEYVE

Çilek, böğürtlen, ahududu ve yaban mersini gibi meyveler, antioksidan özellikleriyle öne çıkan ve sağlıklı saçlar için önemli olan demir emiliminde başrol oynayan C vitaminini içeriyor.

BİTKİSEL YAĞLAR

Dr. Jennifer Ashton da saç dökülmesini tedavi etmenin ilk adımı olarak bir sağlık uzmanıyla birlikte çalışmayı tavsiye ediyor. Fakat bazı yağların saç dökülmesine karşı doğal ve uygun maliyetli bir çözüm üretebileceğini de söylüyor. Ashton'a göre, hindistan cevizi, biberiye, nane, kırmızı ginseng, soğan suyu ve bunlarla birlikte masaj, sağlıklı saç derisine sahip olmanızı sağlayabilir.