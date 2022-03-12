Dikkat çeken kadro: Organize İşler dizi oluyor

12 Mart 2022 Cumartesi, 09:58

Aralarında Halit Ergenç, Şahan Gökbakar, Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere’nin olduğu 15 dev isimle anlaşan Disney Plus son olarak dikkat çeken bir anlaşmaya daha imza attı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Yılmaz Erdoğan Disney Plus’la el sıkıştı. Anlaşmanın içeriğinde 3 sezonluk "Organize İşler" dizisi ve 2 de sinema filmi var. Projeler sadece yerli değil, yabancı oyunculara da ev sahipliği yapacak.

Erdoğan’ın dizi ve filmlerindeki sürpriz isimler arasında Russell Crowe, Andy García ve Cem Yılmaz da var.