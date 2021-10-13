Disney sanatçısı Ruthie Tompson 111 yaşında yaşamını yitirdi
Kariyerine Walt Disney Stüdyoları'nda ressam olarak başlayan ve Disney'in animasyon bölümünde çalışan Ruthie Tompson, 111 yaşında yaşamını yitirdi.
Disney’de animasyon bölümünün çalışanlarından Ruthie Tompson, 111 yaşında öldü. Tompson’un, pazar günü Hollywood’un yaşlı üyeleri için kurulan bakım evinde yaşamını yitirdiği belirtildi.
SONSUZA DEK İLHAM KAYNAĞI OLACAK
Walt Disney Yönetim Kurulu Başkanı Bob Iger yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:
“Gülümsemesini ve harika mizah anlayışını özleyecek olsak da olağanüstü çalışması ve öncü ruhu sonsuza dek hepimize ilham kaynağı olacak” ifadelerini kullandı.
Statement from Bob Iger on the Passing of Disney Legend Ruthie Tompson: pic.twitter.com/pbN2g1SVAk— Walt Disney Company (@WaltDisneyCo) October 11, 2021
RUTHIE TOMPSON’IN ÇALIŞTIĞI YAPIMLAR
Kariyerine Walt Disney Stüdyoları’nda ressam olarak başlayan Tompson, Disney animasyon filmlerinin altın çağında pek çok yapımda çalıştı. 1937 yapımı "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" ile Disney dünyasına giren Tompson’ın yapım aşamasında çalıştığı diğer filmler arasında, "Pinokyo" (1940), "Fantasia" (1940), "Dumbo" (1941), "Uyuyan Güzel" (1959), "Mary Poppins" (1964), "The Aristocats" (1970) ve "Robin Hood" (1973) yer alıyor.
Disney'de animasyon sanatçısı ve kamera teknisyeni olarak yıllarca görev yapan Tompson, animasyon ve arka planları filme çekmek için kullanılan kamera mekaniğinin gelişimine yardımcı olması nedeniyle 1952 yılında Uluslararası Fotoğrafçılar Birliği'ne davet edildi.
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