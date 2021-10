Disney sanatçısı Ruthie Tompson 111 yaşında yaşamını yitirdi

Disney’de animasyon bölümünün çalışanlarından Ruthie Tompson, 111 yaşında öldü. Tompson’un, pazar günü Hollywood’un yaşlı üyeleri için kurulan bakım evinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Walt Disney Yönetim Kurulu Başkanı Bob Iger yaptığı açıklamada şu ifadelerde bulundu:

“Gülümsemesini ve harika mizah anlayışını özleyecek olsak da olağanüstü çalışması ve öncü ruhu sonsuza dek hepimize ilham kaynağı olacak” ifadelerini kullandı.

Statement from Bob Iger on the Passing of Disney Legend Ruthie Tompson: pic.twitter.com/pbN2g1SVAk