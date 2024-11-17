Disney’den sürpriz hamle: Star Wars filmi yerine Buz Devri 6

Yayınlanma: 17.11.2024 - 12:59

Güncelleme: 17.11.2024 - 12:59

Disney, 2026 vizyon takviminde değişiklik yaparak, 18 Aralık 2026’da vizyona girmesi planlanan yeni Star Wars filmine yer vermedi. Bunun yerine Buz Devri 6 takvime eklendi. Çekimlerinin devam ettiği bildirilen Buz Devri 6’da Ray Romano, John Leguizamo, Queen Latifah, Denis Leary ve Simon Pegg gibi ünlü isimler yer alacak.

Ertelenen yeni Star Wars filmi, Star Wars: The Rise of Skywalker (2019) sonrasında Rey’in hikayesini konu alacağı tahmin ediliyordu.

Öte yandan, Star Wars serisi için yeni bir üçleme hazırlanıyor. Simon Kinberg’in yazıp yapımcılığını üstleneceği üçleme, The Rise of Skywalker sonrasındaki olayları anlatacak. Filmlerin konusuna dair detaylar ise henüz açıklanmadı.

Ayrıca, Disney’in Jon Favreau imzalı The Mandalorian & Grogu filmi, 22 Mayıs 2026’da vizyona girecek.