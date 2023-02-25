Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunan oyuncu Özlem Öçalmaz kimdir? Özlem Öçalmaz hangi dizi ve filmlerde yer aldı?

Oyuncu Özlem Öçalmaz Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusundan bulundu. Özlem Öçalmaz kimdir? Özlem Öçalmaz hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Özlem Öçalmaz neden suç duyurusunda bulundu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 10:37
Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunan oyuncu Özlem Öçalmaz kimdir? Özlem Öçalmaz hangi dizi ve filmlerde yer aldı?
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Oyuncu Özlem Öçalmaz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve  Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi çalışanları hakkında suç duyursunda bulundu.

ÖZLEM ÖÇALMAZ KİMDİR?

Özlem Öçalmaz 1989 yılında doğdu. Özlem Öçalmaz, 'Amadeus' oyununda Selçuk Yöntem ve Okan Bayülgen ile başrolü paylaştı. 7 aylık hamileyken Alayça Gidişoğlu ve Tuba Karabey ile Gebe oyunda yer aldı.

ÖZLEM ÖÇALMAZ HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

İlişki Durumu: Karişik

Ekip 1: Nizama Adanmış Ruhlar

Çember

Görümce

Aile Şirketi

ÖZLEM ÖÇALMAZ  EVLİ Mİ?

Özlem Öçalmaz Avukat Ozan Yıldız ile evli.

 ÖZLEM ÖÇALMAZ  NEDEN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU?

Özlem Öçalmaz,  Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketine ilişkin soruları yanıtladığı fetva sitesinde "depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi" sorusuna verdiği fetvayı gerekçe göstererek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve  Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesi çalışanları hakkında halkı kin ve tahrik veya aşaığılama suçundan suç duyurusunda bulundu.


Özlem Öçalmaz oyuncu Ali Erbaş

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