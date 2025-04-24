Doğada kendiliğinden yetişiyor, bin bir zahmetle toplanıyor! Hasadı 2 ay sürüyor...

Yayınlanma: 24.04.2025 - 15:57

Güncelleme: 24.04.2025 - 15:57

Sivas’ta adına türküler yazılan ve sağlığa birçok faydası olduğu bilinen Madımak, baharın gelmesiyle birlikte hasat edilmeye başlandı. Kent merkezine 19 kilometre uzaklıkta bulunan Kolluca köyünde yaşayan kadınlar, yağışların ve soğuk havanın etkisini yitirmesiyle birlikte köyün arazilerine çıktı.

Doğada kendiliğinden yetişen ve yabani otların arasından özenle seçilen madımak otu, jilet veya bıçak yardımı ile kesiliyor. Toplama, ayıklama, temizleme ve pişirme aşamalarından geçen madımak otunun faydası saymakla da bitmiyor. Madımak otunun başta kan şekerinin dengelenmesi olmak üzere vücudun bağışıklık sistemini güçlendirdiği, grip, idrar sökücü özelliği ve ishal gibi birçok sağlık sorunlarına iyi geldiği düşünülüyor. Nisan ayında hasadına başlanan madımak, haziran ayının sonlarına kadar toplanabiliyor.

Kolluca köyünde yaşayan Hatice Karabiber, "Sivas’ta madımak meşhurdur herkes gelir madımak toplar, güzel olur. Toplanmaya Nisan ayında başlanır Haziran ayının 15 de biter. Madımağı pişiririz akrabalarımıza göndeririz kış için paketler dolaba kaldırırız" dedi.

Madımak otunun şifalı bir ot olduğunu söyleyen Şerife Yılmaz, "Madımak otu, soğuk sıcak fark etmeksizin zor toplanan bir bitkidir. Ama bu ılık havalarda daha kolay toplanıyor. Madımak otunu toplayıp ayıklayıp temizledikten sonra kış mevsimi için paketleyip dolaba kaldırıyoruz ya da pişirerek tüketiyoruz. Madımak otunun kurutması da çok güzel oluyor. Saklama şekli olarak konservede olabilir" diye konuştu.