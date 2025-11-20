Dünya Çocuk Hakları Günü: Çocuk istismarına karşı çağrı!

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Dr. Ayşen Ekin Mersin, “20 Kasım, dünya genelinde çocukların sahip olduğu hakları hatırlamak ve bu hakların korunması için toplumca farkındalık oluşturmak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Bir çocuk dünyaya geldiğinde, sevgi ve güven içinde büyüme hakkıyla doğar. Bu hak devlet tarafından yasalarla korunur; ancak günlük hayatta çocukların yanında durarak bu hakları hayata geçiren en önemli güç, onları seven ve bakımını üstlenen ailelerdir. Çocuğun sağlığı, güvenliği, eğitimi ve mutluluğu; ailelerin göstereceği ilgiyle güçlenir, toplumun desteğiyle büyür” dedi.

“SAĞLIK HAKKI: ÇOCUĞUN YANINDA OLMANIN EN TEMEL YOLLARINDAN BİRİ”

Dr. Mersin, her çocuğun sağlıklı büyüme hakkı olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sağlıklı büyümek her çocuğun doğal hakkıdır. Düzenli sağlık kontrolleri ve aşı takvimine uygun aşılama, bu hakkın korunmasında büyük önem taşır. Devlet tarafından ücretsiz sunulan Ulusal Aşı Takvimi, çocukları birçok ciddi hastalıktan korur. Randevuların takip edilmesi, merak edilen konularda sağlık çalışanlarına danışılması ve yanlış bilgilere karşı dikkatli olunması, çocukların geleceğini güvence altına alan güçlü adımlardır.”

“GÜVENLİK HAKKI: ÇOCUĞU DUYMAK VE HİSLERİNİ ÖNEMSEMEK”

Çocukların güven içinde yaşama hakkına dikkat çeken Mersin, “Çocukların sevgi, saygı ve güven içinde yaşama hakkı vardır. Bazen davranışlarındaki küçük değişiklikler bile önemli ipuçları taşır. Evde sıcak ve destekleyici bir ortam oluşturmak, çocuğun duygularını ciddiyetle dinlemek ve beden mahremiyeti konusunda yaşa uygun konuşmalar yapmak; güvenlik hakkının korunmasına büyük katkı sağlar” ifadelerini kullandı.

“DİJİTAL DÜNYADA YASAKLAMADAN DEĞİL, REHBERLİK EDEREK KORUYABİLİRİZ”

Dr. Mersin, çocukların dijital ortamdaki güvenliğine de şu sözlerle dikkat çekti:

“Dijital dünya çocukların hayatında giderek daha fazla yer alıyor. Doğru kullanıldığında öğrenme ve iletişim için büyük fırsatlar sunarken, kontrolsüz ve sınırsız maruziyet kaygı, uyku bozuklukları ve dikkat sorunları gibi olumsuz etkilere yol açabiliyor. Bu nedenle ekran süresinin yaşa uygun sınırlarla düzenlenmesi, çevrim içi ortamda hangi içeriklerle karşılaşıldığının konuşulması ve kişisel bilgilerin paylaşılmaması gerektiğinin öğretilmesi büyük önem taşıyor. Çocuğun dijital alanda karşılaştığı bir sorun olduğunda rahatça paylaşabileceğini bilmesi, onu hem daha güvende hissettiriyor hem de olası zararların önüne geçilmesini sağlıyor. Dijital dünyada en etkili yaklaşım yasaklamak değil, yanında olarak rehberlik etmek; böylece çocuğun dijital ortamı bilinçli ve güvenle kullanmasını sağlamaktır.”

“ÇOCUĞA ŞİDDETTE BİLDİRİM BİR VİCDAN VE HUKUK SORUMLULUĞUDUR”

Çocuk istismarı veya ihmaline ilişkin bildirim sorumluluğunun altını çizen Dr. Ayşen Ekin Mersin, şöyle konuştu:

“Türkiye’de çocuklara yönelik fiziksel, cinsel, duygusal istismar veya ihmal şüphesi olduğunda, bunu fark eden herkesin bildirimde bulunması hem insanî hem hukukî bir sorumluluktur. Bildirim; kolluk birimlerine, savcılığa veya Aile ve Sosyal Hizmetler uzmanlarına yapılabilir ve kimlik gizliliği korunur. Bazen bir yakının, bir komşunun veya bir öğretmenin fark ettiği küçük bir işaret bile bir çocuğun hayatını değiştirebilir. Sessiz kalmak yerine harekete geçmek; cezalandırma amacıyla değil, çocuğu koruma amacıyla yapılan bir adımdır.”

“EĞİTİM HAKKI: ÇOCUĞA DESTEK OLMAK GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ SUNAR”

Eğitim hakkının önemini vurgulayan Mersin, “Her çocuk eğitim alma hakkına sahiptir. Devletin sunduğu eğitim olanaklarının en iyi şekilde çocuğun yaşamına yerleşmesi, günlük hayatta onu destekleyen kişilerin katkısıyla mümkündür. Okula devamın takip edilmesi, öğretmenlerle iletişim kurulması, öğrenme sürecine ilgi gösterilmesi ve evde uygun bir çalışma ortamı sağlanması; çocukların gelişimini destekleyen güçlü adımlardır.” dedi.

“ÇOCUK HAKLARINI KORUMAK BİRLİKTE MÜMKÜN”

Dr. Ayşen Ekin Mersin, Dünya Çocuk Hakları Günü’nün bir kutlama günü olmanın ötesinde bir hatırlatma günü olduğunu belirterek açıklamasını şöyle tamamladı:

“Çocuk hakları; devletin sağladığı yasal çerçeve, toplumun duyarlılığı ve çocukların yanında olan ailelerin günlük yaşamda gösterdiği özenle korunur. Sağlık, güvenlik, eğitim ve sevgi dolu bir aile ortamı; bir çocuğun büyürken ihtiyaç duyduğu en güçlü temellerdir. Unutmayalım: Çocuk hakları, yalnızca yasal metinlerde değil; evlerde, okullarda ve yaşamın her alanında her gün yeniden inşa ettiğimiz bir değerdir.”