Dünya Kediler Günü ne zaman? 17 Şubat Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı?

17 Şubat Avrupa kıtası ve dünyanın birçok bölgesinde "Dünya Kediler Günü" kutlanıyor. Peki, Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 11:56
Dünya Kediler Günü ne zaman? 17 Şubat Dünya Kediler Günü nasıl ortaya çıktı?
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Kedilerin Çin'de 5. ve 6. hanedanlık dönemlerinde (MÖ 2465-2150) kutsal sayıldığı biliniyor. Çin'de bulunan yaklaşık 5300 yıllık fosil kayıtlarına göre günümüzün evcil kedisi boyutlarında kediler tarımla uğraşılan bölgelerde tahılla beslenen kemirgenleri avlıyordu ve bu işlevleri sayesinde çiftçiler tarafından beslendiler ve varlıklarına izin verildi.

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

17 Şubat'ta kutlanan Dünya Kediler Günü, ilk olarak 1990 yılında İtalya'da benimsendi. İtalyan gazeteci Claudia Angeletti, Tuttogatto (Tüm Kediler) isimli dergide okurlarına yönelik bir anket yaptı. Kazanan Oriella Del Col'un 17 Şubat teklifi oldu ve bugün "Dünya Kediler Günü" olarak belirlendi.

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Daha sonra birçok ülke tarafından kabul edilen 17 Şubat tarihinin seçilmesinde ilginç gerekçeler etkili oldu:

Öncelikle Şubat Ayı, astrolojide Kova burcunun ayı. Bu burcun kuralları sevmeyen, "özgür ve bağımsız ruhlu" olduğunun düşünülmesi, kedilerle benzerlik kurulmasına yol açtı.

Diğer yandan İtalya'da 17 sayısı, başka ülkelerdeki 13 sayısına benzer şekilde, "uğursuz" sayı olarak görülüyor ve 17'nin belirsizliklerin taşıyıcısı olduğu düşünülüyor. 17 Şubat'ın kedilere yakıştırılmasında, kedilerin öngörülemez davranışları da etkili olmuş.

DÜNYA KEDİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Aslında dünyanın çeşitli ülkelerinde, "Kediler Günü" olarak farklı tarihler benimseniyor.

"Uluslararası Kediler Günü" bazı ülkelerde 8 Ağustos'ta kutlanıyor. ABD'de Kediler Günü 29 Ekim'de, Rusya'da 1 Mart'ta çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Avrupa'daki birçok ülke ise 17 Şubat'ı Kediler Günü olarak kabul ediyor.


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