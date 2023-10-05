Yayınlanma: 05.10.2023 - 15:49

Güncelleme: 05.10.2023 - 15:49

Dünya Öğretmenler Günü her yıl 5 Ekim’de kutlanıyor. Peki, Dünya Öğretmenler Günü neden 5 Ekim'de kutlanıyor? 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nün anlamı ne? 5 Ekim Öğretmenler Günü ne zamandan beri kutlanıyor?

DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 5 EKİM'DE KUTLANIYOR?

5 Ekim günü, 1966 yılında Paris'te gerçekleşen "Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı"'nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından "Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi"'ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

TÜRKİYE’DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ NEDEN 24 KASIM'DA KUTLANIYOR?

Türkiye'de her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün başöğretmen olduğu 24 Kasım günü, 1981 Atatürk Yılı'nda Kenan Evren tarafından Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir.