Dünyanın bilinen en yaşlı kedisi 30 yaşına girdi

Dünyanın bilinen en yaşlı kedisi Flossie, 29 Aralık’ta 30 yaşına girdi.

The Guardian’ın aktardığına göre Flossie, yaşlı bir kedi sahiplenmek isteyen Vicki Green tarafından bir süre önce sahiplenildi. Green’le aynı yaşta olan kedinin, dünyanın en yaşlı kedisi olabileceği düşünülünce veteriner kayıtları incelendi.

"YAŞAYAN EN YAŞLI KEDİ"

Veteriner hekimin tuttuğu kayıtlara göre Flossie, 29 Aralık 1995 doğumlu. Bu bilginin doğrulanması üzerine Flossie, Guinness Rekorlar Kitabı’na “yaşayan en yaşlı kedi” olarak kaydedildi.

Şu anda sağır ve kısmen görme kaybı yaşayan Flossie’nin günün belirli saatlerinde kestirmek ve mama yemek dışında en sevdiği şey hâlâ tırmanmak.

Flossie'nin 29 Aralık’ta 30. yaşını kutlamasına karşın; tarihte bilinen en uzun yaşayan kedinin ise 38 yıl 3 gün yaşayan Creme Puff olduğu biliniyor.