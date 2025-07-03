'Dünyanın En İyi Mutfakları' belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

TASTEATLAS VERİLERİYLE DÜNYANIN EN İYİ MUTFAKLARI
TasteAtlas’ın geniş veritabanında 15 bin 478 farklı yemek yer alıyor ve toplamda 477 bin 287 geçerli değerlendirme kullanılarak mutfaklar sıralandı.
TÜRK MUTFAĞINA DAİR ÖNE ÇIKAN LEZZETLER
TasteAtlas, Türk mutfağının mutlaka denenmesi gereken lezzetlerini de paylaştı. Bunlar arasında özellikle yüksek puan alanlar:
Kahvaltı (4.9)
Samsun Pidesi (4.7)
Tire Köftesi (4.7)
Antep Fıstığı (4.6)
Çökertme Kebabı (4.6)
DÜNYANIN EN İYİ 10 MUTFAĞI VE SIRALAMASI
Listenin zirvesinde Yunanistan yer aldı. 4.60 puanla dünyanın en iyi mutfağı seçilen Yunanistan’ı İtalya, Meksika, İspanya, Portekiz, Türkiye, Endonezya, Fransa, Japonya ve Çin izledi. İşte ilk 10 mutfak ve puanları:
Yunanistan – 4.60
İtalya – 4.59
Meksika – 4.52
İspanya – 4.50
Portekiz – 4.50
Türkiye – 4.50
Endonezya – 4.48
Fransa – 4.48
Japonya – 4.47
Çin – 4.45