"Dünyanın en uzun boylu kadını" Rumeysa Gelgi kimdir? Rumeysa Gelgi kaç yaşında? Rumeysa Gelgi'nin boyu kaç?

16 Temmuz 2022 Cumartesi, 13:43

Rumeysa Gelgi, 1 Ocak 1997 doğumlu. Yaşamını Karabük'te sürdüren Gelgi, dünyaya geldiğinde Türkiye'de görülen ilk, dünya genelinde ise 27. Weaver Sendromu vakasıydı.

RUMEYSA GELGİ'NİN SAĞLIK SORUNLARI

Weaver Sendromu'na sahip olan Gelgi, 1 yaşındayken doğuştan gelen ASD (Atrial Septal Defect) ve PDA (Patent Ductus Arteriosis) sorunlarından dolayı açık kalp ameliyatı oldu. 3 buçuk yaşındayken göbek fıtığı ameliyatı geçirdi. 5 yaşında, 9 aylık fizyoterapiden sonra yürüteçle ilk kez yürümeye başladı. Marmara Üniversitesi Pediyatrik Endokrinoloji Bölümü tarafından gözlem altında tutuldu. Hızlı büyümesi Eylül 2003'ten Mayıs 2006'ya kadar süren bir tedaviyle durduruldu. Tedavi başlangıcında 1.72 cm boyundaydım. İlaç tedavisi başarılı oldu ve artık boyum uzamıyor. Aralık 2013'te bir hafta arayla iki kez skolyoz ameliyatı oldu. 65 derece olan omurga eğriliği 38 dereceye düşürüldü

RUMEYSA GELGİ'NİN BOYU KAÇ?

2014'te "dünyanın 18 yaş altı en uzun genç kızı" unavınını aldı. 2 metre 15 santimetre uzunluğundaki Weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, "dünyanın un uzun boylu kadını" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Aynı zamanda skalyoz hastası olan Rumeysa Gelgi, hareket etmek için genellikle tekerlekli sandalye kullanıyor. Lise mezunu olan Gelgi, sağlık sorunları nediyle bugüne kadar hiç okula gitmedi. Gelgi, eğitimine evde devam etti.