Duygusal tükenmişlik nasıl anlaşılır? Uzmanlardan 8 öneri

Sürekli kaygılı, tedirgin ve stresli hissetmek, günlük sorumlulukların giderek ağırlaşması ve daha önce kolaylıkla yapılan işlerin zor gelmeye başlaması duygusal tükenmişliğin işaretleri arasında yer alabiliyor. Maddi sıkıntılar, ilişki sorunları, iş hayatındaki baskılar ve önemli yaşam değişiklikleri de kişinin ruhsal yükünü artırabiliyor.

Doktor Radha Modgil, duygusal tükenmişlikle başa çıkabilmek için kişinin kendi ihtiyaçlarını fark etmesinin ve günlük yaşamında kendisine zaman ayırmasının önemine dikkat çekiyor.

DUYGUSAL TÜKENMİŞLİK NEDİR?

Duygusal tükenmişlik kavramı, psikolog Herbert Freudenberger tarafından 1974 yılında ortaya kondu. Freudenberger, tükenmişliği özellikle mesleki yaşamla bağlantılı ruhsal ve fiziksel yorgunluk üzerinden ele aldı.

Günümüzde tükenmişlik; yoğun ve uzun süreli stresle bağlantılı olarak enerji kaybı, motivasyon düşüşü ve günlük sorumluluklarla baş etmekte zorlanma gibi belirtilerle ilişkilendiriliyor. Bununla birlikte, her yorgunluk veya kaygı dönemi tükenmişlik anlamına gelmiyor. Belirtilerin süresi, şiddeti ve günlük yaşam üzerindeki etkisi de önem taşıyor.

DUYGUSAL TÜKENMİŞLİĞİN NEDENLERİ NELER?

Dr. Radha Modgil'e göre hayatın farklı alanlarında yaşanan büyük değişiklikler ve zorlu olaylar, kişinin duygusal açıdan zorlanmasına neden olabiliyor.

Maddi sorunlar, ilişki problemleri, ev değiştirmek, işini kaybetmek ve sınav stresi bu durumlara örnek gösteriliyor. Biriken sorumluluklar ve dinlenmeye yeterince zaman ayıramamak da kişinin kendisini daha yorgun hissetmesine yol açabiliyor.

DUYGUSAL TÜKENMİŞLİKLE BAŞA ÇIKMAK İÇİN 8 ÖNERİ

1. Kendinizi yargılamadan dinleyin

Gün içinde en az 20 dakikanızı kendinize ayırın. Neler hissettiğinizi anlamaya çalışın ve duygularınızı yargılamadan değerlendirin. İhtiyaçlarınızı fark etmek, üzerinizdeki baskıyı anlamanıza yardımcı olabilir.

2. İyi giden şeyleri fark edin

Hayatın her alanı aynı şekilde ilerlemeyebilir. İş hayatında zor bir dönem geçirirken evde veya sosyal çevrenizde size iyi gelen şeylere odaklanmak, olumlu deneyimlere daha fazla yer açmanıza yardımcı olabilir.

3. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirin

Kendinizi yanında rahat hissettiğiniz, sizi yargılamadan dinleyen arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla zaman geçirin. Sosyal destek, stresli dönemlerle başa çıkmayı kolaylaştırabilir.

4. Düzenli egzersiz yapın

Yürüyüş gibi günlük yaşamınıza kolayca ekleyebileceğiniz fiziksel aktiviteler, ruh hâlinizi destekleyebilir. Egzersizi yoğun bir zorunluluk hâline getirmek yerine kendinize uygun bir hareket biçimi seçebilirsiniz.

5. Keyif aldığınız aktivitelere zaman ayırın

Sizi mutlu eden etkinlikleri sürekli ertelemeyin. Komedi programı izlemek, kitap okumak veya sevdiğiniz bir uğraşla ilgilenmek günlük yaşamın stresinden uzaklaşmanıza yardımcı olabilir.

6. Sevdiğiniz müzikleri dinleyin

Müzik dinlemek, rahatlamak ve günlük stresin etkisini azaltmak için başvurulabilecek yöntemlerden biri. Kendinizi iyi hissettiren müziklere gün içinde kısa da olsa zaman ayırabilirsiniz.

7. Uyku düzeninize dikkat edin

Yetersiz uyku, ruh hâlini ve stresle başa çıkma becerisini olumsuz etkileyebilir. Düzenli uyku saatleri oluşturmak ve yeterli dinlenmeye zaman ayırmak, ruhsal ve fiziksel iyilik hâlini destekleyebilir. Yetişkinlerin çoğu için gecede 7-9 saat uyku öneriliyor.

8. Bu alışkanlıkları günlük rutininize ekleyin

Kendinize zaman ayırmayı yalnızca zorlandığınız dönemlerle sınırlamayın. Dinlenmek, hareket etmek, sosyal ilişkileri sürdürmek ve uyku düzenini korumak gibi alışkanlıkları günlük yaşamın bir parçası hâline getirin.

NE ZAMAN PROFESYONEL DESTEK ALINMALI?

Dinlenmeye ve yaşam alışkanlıklarını iyileştirmeye rağmen kaygı, yorgunluk veya umutsuzluk devam ediyorsa ya da bu belirtiler iş, okul ve ilişkileri belirgin biçimde etkiliyorsa bir ruh sağlığı uzmanına başvurmak yararlı olabilir.

Dr. Radha Modgil'in önerileri, kişinin günlük yaşamında kendisine daha fazla alan açmasının önemini vurguluyor. Ancak belirtiler uzun sürüyor veya ağırlaşıyorsa yalnızca kişisel bakım yöntemleriyle yetinmemek gerekiyor. Ruhsal iyilik hâlini korumak, ihtiyaçları fark etmek ve gerektiğinde destek almakla mümkün.