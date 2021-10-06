Ebeveynlere 'siber zorbalık' uyarısı: Çevrim içi oyunlara dikkat

06 Ekim 2021 Çarşamba, 00:00

Yapılan araştırmalar özellikle 8-12 yaş arasındaki çocukların çevrim içi oyunlar aracılığıyla hakarete uğradığını gösteriyor. Küresel siber güvenlik şirketi Kaspersky tarafından yapılan "Sorumlu Dijital Ebeveynlik" anketine göre, anne-babaların yüzde 57’si siber zorbalığı çocukları için büyük bir endişe kaynağı olarak görüyor.

Buna karşın ailelerin siber zorbalık ya da siber güvenlik konularında yeterli bilgi sahibi olmamaları, konuyu gizli bir tehdit haline dönüştürüyor. Neredeyse her 4 ebeveynden biri, çocuklarının internette bir tehditle karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Ancak yüzde 18’i siber zorbalıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı için, bu tehdidi tam olarak tanımlayamıyor.

Ebeveynlerdeki bilgi eksikliğinin sanal zorbalığın yöntemleriyle sınırlı olmadığını belirten Avukat Muharrem Murat Aydar, “Çocukların maruz kaldığı sanal zorbalıklar çevrim içi oyunlarla giderek artıyor. Ebeveynler farkında değil ama çocukları gözlerinin önünde hakaretle karşı karşıya kalıyor. Bu duruma müdahale edebilmek için, ebeveynlerin konunun yasal tarafını da çok iyi bilmesi gerekiyor” dedi.

100’Ü AŞKIN OYUNCU İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Çevrim içi oyunlarda yapılan hakaretlerden en çok çocukların etkilendiğine değinen Avukat Murat Aydar, “Çevrim içi oyunlar sırasındaki tüm yazışma ve konuşmalar oyun geliştirici şirketler tarafından kayıt altına alınıyor. Şirketler, açılan davalar sırasında talep edildiğinde oyuncuların konuşma ve mikrofon kayıtları ile IP bilgilerini mahkemeye verebiliyor” dedi.

Müvekkilleri aracılığıyla çevrim içi oyunlar üzerinden hakaret eden 100’ü aşkın oyuncu için suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Aydar, şu değerlendirmede bulundu:

“Çevrim içi oyunlarda yapılan hakaretin suç teşkil etmeyeceği yönünde bir inanış var. Bu konuda yaptırımın olmadığının düşünülmesi suçu yaygınlaştırabiliyor. Suç duyuruları yaygınlaşıp davalar açıldığında, çevrim içi oyunlar üzerinde yapılan hakaretlerde gözle görülür bir düşüş olacaktır.”

6 AY İÇİNDE DAVA AÇILMALI

Ebeveynleri çocukların oynadıkları çevrim içi oyunlara dahil olmayı öneren Avukat Murat Aydar, “Çocuklar oyun sırasında maruz kaldıkları hakaretleri suç olarak algılayamayabilir. Bu nedenle siber zorbalığın tespiti konusunda ebeveynlere büyük iş düşüyor. Hakaret suçu tespit edildiğinden itibaren 6 ay içinde dava açma şansı bulunuyor” diye sözlerine ekledi.