Echoes’un yeni çubuklu oda kokusu koleksiyonu ile tanışın!
26 farklı kokudan oluşan koku koleksiyonumuz doğal mumlardan sonra şimdi %100 doğal alkol kullandığımız orijinal formülümüzle oda kokularında!
Özgün tasarımlar ve natural renklerle tasarlanan özel 200 ml cam şişelerimizde ürettiğimiz oda kokularımızı yoğun koku performansı sağlayan ithal fiber çubuklarla beraber sunmaktayız.
The One, Inhale Nature, The Perfect Bloom, Sweet Like Home, Feed Your Soul, New Beginnings olmak üzere 6 koleksiyon ile 26 farklı koku seçeneği sunan Echoes; tatlı meyve ağaçlarından mis kokulu çiçeklere, yoğun aromalı baharatlardan odunsu doğal notalara uzanan koku alternatifleri ile çevresini etkisi altına alacak özel bir atmosfer yaratmak isteyenler için hazırlanmıştır.
Çevresel ayak izlerimizi en aza indirerek topluma olan faydamızı en üst düzeye çıkartmayı hedefliyoruz. Bu sebeple Türkiye'de yine bir ilke imza atarak tüm oda kokularımız için yedek şişede yeniden dolum ürünleri de sunmaktayız.
Oda kokularımız Aralık sonuna kadar %10 tanışma indirimi ile şimdi web sitemizde satışta.
Tüm ürünlerimizi incelemek, sipariş vermek ve yeniden dolum süreçleriyle ilgili daha detaylı bilgi almak için www.echoeslab.com.tr sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
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