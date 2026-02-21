Edirne'de tezgahlar şenlendi: Fiyatını duyan sıraya girdi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.02.2026 21:26:00
İHA
Edirne'de sezon başında 400 liradan satılan hamsinin kilosu 50 liraya kadar düştü. Fiyatı duyan vatandaşlar, soluğu balık pazarında aldı.

Denizlerde yaşanan hamsi bolluğu, hem fiyatları düşürdü hem de tezgâhları şenlendirdi. Geçtiğimiz günlerde kilosu 200 liradan satılan hamsinin fiyatı 50 liraya kadar geriledi. Fiyatların düştüğünü gören vatandaşlar tezgah önünde sıraya girdi.

Hem satıcının hem de vatandaşın yüzünü güldüren bollukla hamsi 50 liradan alıcısını buldu. Balıkçı Yusuf Çimen, bolluğun birkaç gün daha devam etmesini beklediklerini söyledi.

Ramazan'ın bereketiyle geldiğini belirten Çimen, ilk gün 2 ton balık geldiğini ve hamsi bolluğunun birkaç gün daha devam etmesini beklediklerini söyledi.

İlgili Konular: #balıkçılık #balık #hamsi