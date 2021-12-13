Elon Musk saç stilini değiştirdi, hisseleri düştü
Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk yeni saç stili ile sosyal medyada gündem oldu.
Tesla ve SpaceX'in kurucusu, ABD'li iş insani Elon Musk, Miami Havalimanı'nda ilginç saç stiliyle dikkat çekti.
Daha önce saç ektirdiği bilinen milyarderin başının yanlarının tıraş edildiği ve ortada daha uzun bir saç şeridinin bırakıldığı kızılderili/amerikan saç modelini tercih ettiği görüldü.
Elon Musk'ın saç stilini değiştirmesinin ardından Tesla hisselerinde yüzde 6.5'lik bir düşüş yaşandığı öğrenildi.
Elon Musk with the hair of Elon Musk pic.twitter.com/GreVy33JlI— FMHoP (@visualsatire) December 3, 2021
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