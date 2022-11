En çok aboneye sahip YouTuber unvanı el değiştirdi

Popüler sosyal medya platformu YouTube'ta en çok aboneye sahip olan fenomen değişti. MrBeast adıyla bilinen Jimmy Donaldson, 111 milyon aboneye sahip PewDiePie'yı geçerek ilk sıraya yerleşti.

Independent Türkçe'nin haberine göre; ABD'li Donaldson, 2013'ten beri bireysel kanallar arasında birinci olan İsveçli Felix Arvid Ulf Kjellberg'ü 11 Kasım'da yakalamıştı.

WHAT ARE THE ODDS I RANDOMLY OPEN YOUTUBE TO 111,111,111 SUBSCRIBERS AT EXACTLY 11:11 ON NOVEMBER 11th??? pic.twitter.com/jcIOlLfySi