En çok aboneye sahip YouTuber unvanı el değiştirdi
111 milyon aboneye sahip PewDiePie YouTube'ta artık ikinci... MrBeast adıyla bilinen fenomen Jimmy Donaldson, 111,8 milyon abone ile ilk sıraya yerleşti. Unvanın yeni sahibi geçen yıl platformdan 54 milyon dolar kazandı.
Popüler sosyal medya platformu YouTube'ta en çok aboneye sahip olan fenomen değişti. MrBeast adıyla bilinen Jimmy Donaldson, 111 milyon aboneye sahip PewDiePie'yı geçerek ilk sıraya yerleşti.
Independent Türkçe'nin haberine göre; ABD'li Donaldson, 2013'ten beri bireysel kanallar arasında birinci olan İsveçli Felix Arvid Ulf Kjellberg'ü 11 Kasım'da yakalamıştı.
WHAT ARE THE ODDS I RANDOMLY OPEN YOUTUBE TO 111,111,111 SUBSCRIBERS AT EXACTLY 11:11 ON NOVEMBER 11th??? pic.twitter.com/jcIOlLfySi— MrBeast (@MrBeast) November 12, 2022
MrBeast bundan bir gün sonra yaptığı paylaşımda 11 Kasım saat 23.11'de aldığı ekran görüntüsünü paylaşmıştı.
PEWDIEPIE'YI TAHTINDAN ETTİ
Görselde abone sayısının 111 milyon 111 bin 111'e ulaşması dikkat çekmişti. Ünlü YouTuber daha sonra bunu kutlamak için 1111 piyango bileti aldığını duyurmuştu.
Oyun ve espor haberleri sitesi Dexerto dün yaptığı paylaşımda MrBeast'in, PewDiePie'yı tahtından ettiğini duyurdu.
MrBeast has overtaken PewDiePie and is now the most subscribed YouTuber pic.twitter.com/YPXQ4ydWCX— Dexerto (@Dexerto) November 14, 2022
YOUTUBE TEBRİK ETTİ
YouTube da aynı gün MrBeast'in 111,8 milyona ulaştığını açıkladı ve ilk sıraya oturan Donaldson'ı kutladı.
congrats @MrBeast— YouTube (@YouTube) November 15, 2022
Video paylaşım platformunda 2012'den beri aktif olan MrBeast, 2018'de az izlenen Twitch yayıncılarına ve YouTuber'lara binlerce dolar bağışlayarak ün kazanmıştı. Donaldson, izleyicilerinin büyük ödüller kazanma şansı elde ettiği yarışmalar düzenliyor.
MrBeast geçen yıl Squid Game düzenlemiş ve kazanana 500 bin dolar hediye etmişti.
Son döneme damgasını vuran Donaldson, 2021'de platformdan 54 milyon dolar kazanarak tüm rakiplerini geride bırakmayı başarmıştı.
PewDiePie ise 2010'dan beri YouTube'da paylaşımlar yapıyor. YouTube'a video oyunu içerikleriyle adım atan Kjellberg zamanla vlog, meydan okuma ve reaksiyon videoları da paylaşmaya başladı.
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