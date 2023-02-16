Enkaz altındaki kızını kaybeden Orhan Aydın'dan kahreden paylaşım: 'Babalarından önce ölmemeli çocuklar'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden sanatçı Orhan Aydın, kızıyla ilgili paylaşımında "Babalarından önce ölmemeli çocuklar" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 12:44
Enkaz altındaki kızını kaybeden Orhan Aydın'dan kahreden paylaşım: 'Babalarından önce ölmemeli çocuklar'
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşayan kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden sanatçı Orhan Aydın, kızı ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından kızının fotoğrafını paylaşan sanatçı, "Babalarından önce ölmemeli çocuklar" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

 


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