Enkaz altındaki kızını kaybeden Orhan Aydın'dan kahreden paylaşım: 'Babalarından önce ölmemeli çocuklar'
Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden sanatçı Orhan Aydın, kızıyla ilgili paylaşımında "Babalarından önce ölmemeli çocuklar" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaşayan kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden sanatçı Orhan Aydın, kızı ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından kızının fotoğrafını paylaşan sanatçı, "Babalarından önce ölmemeli çocuklar" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Babalarından önce ölmemeli çocuklar.#eylemşafakaydın pic.twitter.com/206vWBNMxg— orhan aydın (@orhanaydin6) February 16, 2023
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