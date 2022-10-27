Erkan Can kimdir? Erkan Can nereli, kaç yaşında?
ATV'nin yeni başlayan dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi usta oyuncu Erkan Can oldu. Peki, Erkan Can kimdir? Erkan Can nereli, kaç yaşında? Erkan Can evli mi, çocuğu var mı?
20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanmaya başlayan, ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni oyuncusunun Erkan Can olacağı duyuruldu. Diziye ''Ekabir'' karakteriyle katılacak olan usta oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu.
ERKAN CAN KİMDİR?
1 Kasım 1958'de İstanbul'da doğan Erkan Can, 1975 yılında Feraizcizade Mehmet Şakir, Bursa Devlet Tiyatrosu kurslarına ve Ahmed Vefik Paşa sahnesine giderek tiyatro hayatına ilk adımını attı. 1985 senesinde girdiği İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1990'da mezun oldu. 1991-1992 yıllarında Bakırköy Belediye Tiyatrosu'ndaki etkinliklerde bulundu. Televizyon dünyasına attığı ilk adım 1992 yılında yayımlanan Mahallenin Muhtarları dizisindeki Temel karakteriyle oldu. Usta oyuncu, 1998 senesinde, Gemide filminde oynadığı Kaptan İdris karateriyle hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip oldu. Bu filmle 35. Antalya Film Şenliği, Ankara Film Festivali ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödüllerini aldı.
ERKAN CAN'IN ÖZEL YAŞAMI
Usta oyuncu, 2001'den beri Azita Can ile evli ve bu evlilikten Deniz Can adında bir çocuğu var.
ERKAN CAN NERELİ?
Annesi Necibe Can, babası ise Cafer Can olan 63 yaşındaki usta oyuncu Bulgaristan göçmeni.
ERKAN CAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER
1986: Davacı
1989: Gençler
1992: Mahallenin Muhtarları
1993: Yalancı
1995: Sokaktaki Adam
1998: Bana Old and Wise'ı Çal
1998: Gemide
2000: Dar Alanda Kısa Paslaşmalar
2001: Vizontele
2002: Azad
2004: Yazı Tura
2005: Anlat İstanbul
2005: O Şimdi Mahkum
2005: Pamuk Prenses 2
2005: Kapıları Açmak
2006: Fırtına
2006: Kader
2006: Yaşamın Kıyısında
2007: Bıçak Sırtı
2007: Takva
2008: Girdap
2008: Kara Köpekler Havlarken
2008: Düğün Şarkıcısı
2009: 7 Kocalı Hürmüz
2009: Kapalıçarşı
2009: Siyah Beyaz
2010: Çoğunluk
2010: Fasulye
2011: Üsküdar'a Giderken
2011: Karçal: Kuzeyin Çığlığı
2012: Son
2012: Toprağın Çocukları
2013: Bebek İşi
2013: Galip Derviş
2013: Koğuş Akademisi
2014: Eyyvah Eyvah 3
2014: Kara Para Aşk
2014: Patron Mutlu Son İstiyor
2015: Acı Aşk
2016: Poyraz Karayel: Küresel Sermaye
2017: Bir Deli Sevda
2018: Babamın Ceketi
2018: Çarpışma
2018: Kafalar Karışık
2018: Müslüm
2018: Sevgili Komşum
2020: Aşk Tesadüfleri Sever 2
2020: Saygı
2020: Tövbeler Olsun
2022: Âşıklar Bayramı
2022: Bursa Bülbülü [2]
2022: Tamirhane
2022-: Ben Bu Cihana Sığmazam
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