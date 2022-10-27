Erkan Can kimdir? Erkan Can nereli, kaç yaşında?

27 Ekim 2022 Perşembe, 12:37

20 Eylül 2022 tarihinde yayımlanmaya başlayan, ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni oyuncusunun Erkan Can olacağı duyuruldu. Diziye ''Ekabir'' karakteriyle katılacak olan usta oyuncunun yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu.



ERKAN CAN KİMDİR?

1 Kasım 1958'de İstanbul'da doğan Erkan Can, 1975 yılında Feraizcizade Mehmet Şakir, Bursa Devlet Tiyatrosu kurslarına ve Ahmed Vefik Paşa sahnesine giderek tiyatro hayatına ilk adımını attı. 1985 senesinde girdiği İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1990'da mezun oldu. 1991-1992 yıllarında Bakırköy Belediye Tiyatrosu'ndaki etkinliklerde bulundu. Televizyon dünyasına attığı ilk adım 1992 yılında yayımlanan Mahallenin Muhtarları dizisindeki Temel karakteriyle oldu. Usta oyuncu, 1998 senesinde, Gemide filminde oynadığı Kaptan İdris karateriyle hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip oldu. Bu filmle 35. Antalya Film Şenliği, Ankara Film Festivali ve Orhan Arıburnu Ödülleri'nde "en iyi erkek oyuncu" ödüllerini aldı.

ERKAN CAN'IN ÖZEL YAŞAMI

Usta oyuncu, 2001'den beri Azita Can ile evli ve bu evlilikten Deniz Can adında bir çocuğu var.

ERKAN CAN NERELİ?

Annesi Necibe Can, babası ise Cafer Can olan 63 yaşındaki usta oyuncu Bulgaristan göçmeni.

ERKAN CAN'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

1986: Davacı

1989: Gençler

1992: Mahallenin Muhtarları

1993: Yalancı

1995: Sokaktaki Adam

1998: Bana Old and Wise'ı Çal

1998: Gemide

2000: Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

2001: Vizontele

2002: Azad

2004: Yazı Tura

2005: Anlat İstanbul

2005: O Şimdi Mahkum

2005: Pamuk Prenses 2

2005: Kapıları Açmak

2006: Fırtına

2006: Kader

2006: Yaşamın Kıyısında

2007: Bıçak Sırtı

2007: Takva

2008: Girdap

2008: Kara Köpekler Havlarken

2008: Düğün Şarkıcısı

2009: 7 Kocalı Hürmüz

2009: Kapalıçarşı

2009: Siyah Beyaz

2010: Çoğunluk

2010: Fasulye

2011: Üsküdar'a Giderken

2011: Karçal: Kuzeyin Çığlığı

2012: Son

2012: Toprağın Çocukları

2013: Bebek İşi

2013: Galip Derviş

2013: Koğuş Akademisi

2014: Eyyvah Eyvah 3

2014: Kara Para Aşk

2014: Patron Mutlu Son İstiyor

2015: Acı Aşk

2016: Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

2017: Bir Deli Sevda

2018: Babamın Ceketi

2018: Çarpışma

2018: Kafalar Karışık

2018: Müslüm

2018: Sevgili Komşum

2020: Aşk Tesadüfleri Sever 2

2020: Saygı

2020: Tövbeler Olsun

2022: Âşıklar Bayramı

2022: Bursa Bülbülü [2]

2022: Tamirhane

2022-: Ben Bu Cihana Sığmazam