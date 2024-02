Yayınlanma: 13.02.2024 - 17:49

Güncelleme: 13.02.2024 - 17:49

Organizatör Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Yurttaşlar, Erkan Özerman'ın hyatını ve kariyerini merak etti. Peki, Erkan Özerman kimdir, nereli? Erkan Özerman neden öldü?

ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

Erkan Özerman 1938 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'ndan mezun oldu.

Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği, magazin yazarlığı yaptı. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde de bulundu.

1976 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.

Ödülleri

1977 Midem Cannes FIDOF Özel Ödülü

1980 Paris Altın Eyfel Ödülü

1986 Oscar de France Ödülü

1997 Best Model of The World 10. Yıl Uluslararası Başarı Ödülü

1998 Aşkım Türkiye – Türk Besteleriyle (Richard Clayderman)

2008 35. Altın Kelebek Ödül Töreni - Onur Ödülü

ERKAN ÖZERMAN NEDEN ÖLDÜ?

Türk tasarımcı ve organizatör Erkan Özerman, bir süredir kanser ile mücadele ediyordu. Özerman, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.