Yayınlanma: 13.05.2024 - 12:56

Güncelleme: 13.05.2024 - 12:56

Cinsellik insan yaşamında önemli ve vazgeçilmez bir konudur. Ancak bu alanda eksik ve yanlış bilgilere sahip olmak yaygın bir durumdur. Mahremiyet içeren bu konuda kimden doğru bilgi alınacağı her zaman bir soru işaretidir. Birçok erkek cinselliği, ergenlik döneminde yaşıtlarıyla konuşarak öğrenir; ancak bu bilgiler genellikle kendi deneyimleriyle sınırlıdır. sahiptirler. Peki, cinsel yaşantıda yapılar yanlışlar nelerdir? İşte erkeklerin cinsellikte yaptığı 8 hata...

ERKEKLERİN CİNSELLİKTE YAPTIĞI 8 HATA

1. Bencillik:

Bir erkeğin tatmin olması, birlikte olduğu kadının da mutlaka tatmin olduğu anlamına gelmez. Eğer erkek partneri, partnerinin zevk alması için bilinçli bir çaba harcamazsa, partnerinin tatmin olmaması oldukça olasıdır. Her kadın kolayca orgazm olmaz, hatta çoğu için bu zorlayıcı bir süreç olabilir ve ekstra yardıma ihtiyaç duyabilir. İlişkide karşılıklı zevk ve tatmin için iletişim ve anlayış önemlidir.

2. Hijyen:

Etek traşı, çoğu kadın için önemli bir güzellik ritüelidir ve hatta bazıları için olmazsa olmazdır. Kadınlar genellikle tüm vücutlarıyla ilgilenmek zorunda olduklarını düşündüklerinden, bu adımı atlamak pek hoş karşılanmaz. Partnerinizin veya sevdiklerinizin bu konuda duyarlı olmanız önemlidir; küçük bir jestle onların dikkatini çekebilir ve güzelliklerine verdiğiniz değeri gösterebilirsiniz.

3. Ön sevişmeyi atlamak:

Kadınlar için ön sevişme, seksin vazgeçilmez bir parçasıdır ve sevdikleri bir deneyimdir. Bir erkek partnerin onu ön sevişme ile şımartmadığında, eksiklik hissi ve hatta rahatsızlık duyabilirler. Tabii ki bazı durumlarda anın heyecanıyla ön sevişme unutulabilir veya ikinci plana atılabilir, ancak genellikle kadınlar için önemlidir ve ihmal edilmesi hoş karşılanmaz. Partnerinizin duygularını ve tercihlerini önemseyerek bu deneyimi paylaşmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

4. İlgisizlik:

Seksten sonra, birçok kadın duygusal bir bağ kurar. Vücutları oksitosin hormonu salgılar ve bu onların daha bağlı ve muhtaç hissetmelerine neden olabilir. Sevişmeden sonra biraz zaman ayırıp birbirinize sarılmak ve öpüşmek, partnerinizin duygusal ihtiyaçlarını karşılamanın önemli bir yolu olabilir. Bu, onların duygusal olarak tatmin olmasına ve ilişkide daha yakın hissetmelerine yardımcı olabilir. Partnerinizin duygusal ihtiyaçlarına önem vermek ve onları anlamak ilişkinizin derinleşmesine yardımcı olabilir.

5. Zamanlama:

Seksin ne kadar sürmesi gerektiği tamamen kişisel tercihlere ve ihtiyaçlara bağlıdır. Evrensel bir ortalama bulunmamakla birlikte, her çiftin kendine özgü bir zaman dilimi ve beklentisi vardır. Önemli olan, her iki tarafın da zevk alabileceği ve rahat edebileceği bir süreç yaşamaktır. İlişki süresi, iletişim ve partnerlerin birbirini anlamasıyla belirlenir. Her çiftin kendi dinamiklerine ve tercihlerine göre bir denge bulması önemlidir.

6. Sıkıcı olmak:

Kadınların da fantezileri ve seksle ilgili düşünceleri olduğu doğrudur. Kadınlar genellikle cinsellik hakkında konuşmaktan hoşlanır ve partnerleriyle açık bir iletişim içinde olmayı tercih ederler. Bir kadına hoşlandığı şeyleri sormak veya onun fantezilerini paylaşmasını teşvik etmek, ilişkideki bağları güçlendirebilir ve yeni deneyimler yaşamanızı sağlayabilir. İletişim ve anlayış, her iki tarafın da cinsel yaşamdan tatmin olmasını sağlamanın önemli bir parçasıdır.

7. Öngörülebilir olmak:

Cinsel ilişkilerin monoton olmaması önemlidir. Kadınlar, sürekli aynı pozisyonlarda sevişmekten sıkılabilirler ve ilişkiyi canlandırmak için çeşitlilik arayabilirler. Partnerinizle yeni pozisyonlar deneyerek veya farklı yaklaşımlar keşfederek cinsel deneyimi renklendirebilirsiniz. İletişim halinde olmak ve karşılıklı olarak tercihleri konuşmak, cinsel yaşamınızı daha zengin ve tatmin edici hale getirebilir.

8. Rol yapmaya sebep olmak:

Sağlıklı ve tatmin edici bir cinsel ilişki için partnerlerin birbirlerinin vücutlarını ve tercihlerini iyi tanımaları önemlidir. Bir erkek, partnerinin hoşlandığı ve hoşlanmadığı şeyleri bilerek iletişimde daha dikkatli olabilir. Bu bilgi, cinsel deneyimlerin daha keyifli ve uyumlu olmasına katkı sağlar. Yetenekli bir partner, partnerini rahatlatmalı ve onu rol yapmaya zorlamamalıdır. İletişim ve anlayış, sağlıklı bir cinsel ilişkinin temelini oluşturur ve her iki tarafın da tatmin olmasını sağlar.