Eski manken Demet Şener Kızılcık Şerbeti'nin 'Pembe'si ile akraba çıktı!
Eski manken Demet Şener'in Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Pembe' karakterine hayat veren oyuncu Sibel Taşçıoğlu ile akraba olduğu ortaya çıktı.
Eski manken Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Pemb'e rolüyle dikkatleri çeken Sibel Taşçıoğlu ile akraba çıktı.
Şener, tatile gittiği Bodrum'da Sibel Taşçıoğlu ile bir araya gelerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Ünlü model, söz konusu paylaşımında “Canım Sibel Taşçıoğlu benim Pinkom… Bizim akraba olduğumuzu biliyor muydunuz?” notunu paylaştı.
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