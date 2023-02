Et pişirirken bilmelisiniz, 33 yıllık usta eti lezzetlendiren püf noktayı paylaştı!

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 01:19

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 01:19

Et pişirirken bilmeniz gereken bazı püf noktaları sizler için derledik. Et kavurma veya et sote yaparken işinize yarayacak tarifi de sizler için paylaştık.

Son dönemde et fiyatları tırmanışa geçmiş durumda. Bu yüzden vatandaşlar aldığı eti ziyan etmek istemiyor. Ulusalpost.com sitesinde yer alan bir içerikte; 33 yıldır lokanta işletmeciliği yapan İbrahim usta, lezzetli et pişirmenin püf noktalarını paylaştı.





İşte et pişirirken bilmeniz gereken püf nokta!





Lokum gibi et pişirmenin sırları hep merak edilmiştir. 33 yıllık usta lokum gibi et pişirmenin sırlarını paylaştı. Usta İbrahim'in önerisini uygulayan lokum gibi et pişirebiliyor.





* Tava seçimine dikkat edin.





* Zeytinyağı kullanın.





* Et kavururken mutlaka 1 şişe maden suyunun yarısını ekleyin. Pişireceğiniz et lokum gibi olacaktır.





LEZZETLİ ET KAVURMANIN TARİFİ NASILDIR?





*Eti kuşbaşı şeklinde doğrayın.

*Tavaya zeytinyağını ekleyip güzelce kızdırın.

*Etleri yağ kızdıktan sonra koyun ve güzelce kavurun.

*Etlerin rengi değişince 1 şişe maden suyunun yarısını dökün.

*Güzelce karıştırın. Ve tavanın kapağını kapatın.

*Et pişme aşamasına gelince tuz ve baharatı serpiştirip ocaktan alın.

*Servis ederken 1 dilim limonun suyunu etin üzerinde gezdirebilirsiniz.

ET SOTE NASIL YAPILIR?

En çok tercih edilen yemeklerden biri olan et sotenin tarifi de aslında çok kolay.

GEREKLİ MALZEME LİSTESİ;

1/2 kg kuşbaşı dana veya kuzu eti

1 tane orta boy soğan

2 tane domates

1 cay kaşığı karabiber

1 cay bardağı sıvı yağı

2 tane sivri biber

Tuz ve kekik

ET SOTENİN YAPILIŞI

*Soğanlar ince ince doğranarak bir tavada kavrulur ve et ilave edilerek suyu çekene kadar iyice pişirilir.

*Biberler ve domatesler yıkanarak doğranır ve kavurmak için hazır hale getirilir.

*Suyunu çeken ete önce biberler sonra da domatesler ilave edilir ve domates suyunu çekene kadar iyice pişirilir.

*Tuz ve karabiber ile biraz su ekleyip et sote yemeği pişmeye bırakılır.

*Ocaktan almadan biraz kekik ve isteğe göre pul biber serpilir ve bir taşım kaynadıktan sonra ocaktan indirilir, yemek artık servise hazırdır.

YANINA EN İYİ NE GİDER?

Gerek et kavurmanın gerekse et sotenin yanına yakışacak en iyi lezzet, tane tane pirinç pilavıdır. Çorba olarak ise mercimek veya ezogelin çorbası önerilir.

DERLEME: CUMHURİYET