Eurovision 1.si Nemo'nun The Code şarkı sözleri… Eurovision 1.si Nemo'nun The Code şarkısının Türkçe sözleri…
Eurovision Şarkı Yarışması birincisi belli oldu. İsveç'in Malmö kentinde 68'inci kez gerçekleştirilen yarışmada İsviçre’nin Nemo - The Code şarkısı birinci oldu. Nemo - The Code şarkı sözleri merak edilmeye başlandı. İşte, Eurovision 1.si Nemo'nun The Code şarkı sözleri… Eurovision 1.si Nemo'nun The Code şarkısının Türkçe sözleri…
Eurovision Şarkı Yarışması’nda final heyecanı yaşandı. Bu yıl 68. düzenlenen Eurovision’un kazananı İsviçre’den Nemo - The Code oldu İsveç’in Malmö kentinin ev sahipliği yaptığı yarışmada, "The Code" adlı şarkıyla yer alan Nemo toplam 591 puanla birinci oldu. İşte, Eurovision 1.si Nemo'nun The Code şarkı sözleri… Eurovision 1.si Nemo'nun The Code şarkısının Türkçe sözleri…
EUROVİSİON BİRİNCİSİ NEMO - THE CODE ŞARKI SÖZLERİ
Whoa-oh-oh
Welcome to the show, let everybody know
I'm done playing the game, I'll break out of the chains
You better buckle up, I'll pour another cup
This is my bohème, so drink it up, my friend
This story is my truth
I, I went to Hell and back
To find myself on track
I broke the code, whoa-oh-oh
Like ammonites
I just gave it some time
Now I found paradise
I broke the code, whoa-oh-oh
Yeah
Let me tell you a tale about life
'Bout the good and the bad, better hold on tight
Who decides what's wrong, what's right?
Everything is balance, everything's light
I got so much on my mind, and I been awake all night
I'm so pumped, I'm so psyched
It's bigger than me, I'm getting so hyped, like
let me taste the lows and highs
(Oh) let me feel that burning fright
(Oh) this story is my truth
I, I went to Hell and back
To find myself on track
I broke the code, whoa-oh-oh
Like ammonites
I just gave it some time
Now I found paradise
I broke the code, whoa-oh-oh
Somewhere between the O's and ones
That's where I found my kingdom come
My heart beats like a-
Somewhere between the O's and ones
That's where I found my kingdom come
My heart beats like a drum
I, I went to Hell and back
To find myself on track
I broke the code, whoa-oh-oh
Like ammonites
I just gave it some time
Now I found paradise
I broke the code, whoa-oh-oh, whoa-oh-oh
NEMO - THE CODE ŞARKI SÖZLERİ TÜRKÇE
Whoa-oh-oh
Sunuma hoş geldiniz, herkese bildiriniz
Oyun oynamıyorum, zincirlerden kurtuluyorum
En iyisi kemerlerinizi takınız, başka bir fincan doldurayım
Bu benim bohemyam, haydi iç artık, dostum
Uhhh
Uhhh
Bu hikâye benim hakikatımdir
Ben, ben ceheneme gittim geldim
Kendimi doğru yolda bulabilmek için
Kodu kırdım, vaay
Ammonitler gibi
Ona biraz zaman tanıdım
Şimdi ise cenneti hissediyorum
Kodu kırdım, vaay
Ayrıca
Size hayatla ilgili bir masal anlatayım
iyiyi ve kötüyle alakalı, sıkı tutunun
Doğru nedir, yanlış nedir, doğru nedir
Herşey dengeli, herşey hafif
Beynim vızır vızır dönüyor
Ve tüm gece uyanık olacağım
Çok coşkuluyum, çok heyecanlıyım
İçim içime sığmıyor, harbiden heyecanlıyım
Uhhhh
Alçaklıkları ve yükseklikleri tatmalıyım
Uhhhh
Yanan korkuyu hissetmeliyim
Uhhhhhhhh
Bu hikâye benim gerçeğimdir
Ben, ben ceheneme gittim geldim
Kendimi doğru yolda bulabilmek için
Kodu kırdım, vaay
Ammonitler gibi
Ona biraz zaman tanıdım
Şimdi ise cenneti hissediyorum
Kodu kırdım, vaay
Sıfırlar ve birler arasında bir yerde
Yemin ederim ki krallığımı buldum
Kalp atışlarım sanki — gibi
Sıfırlar ve birler arasında bir yerde
Yemin ederim ki krallığımı buldum
Kalp atışlarım sanki davul gibi
Uhhhhh...
Ben, ben ceheneme gittim geldim
Kendimi doğru yolda bulabilmek için
Kodu kırdım, vaay
Ammonitler gibi
Ona biraz zaman tanıdım
Şimdi ise cenneti hissediyorum
Kodu kırdım, vaay, vaay
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