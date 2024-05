Yayınlanma: 12.05.2024 - 17:20

Eurovision Şarkı Yarışması’nda final heyecanı yaşandı. Bu yıl 68. düzenlenen Eurovision’un kazananı İsviçre’den Nemo - The Code oldu İsveç’in Malmö kentinin ev sahipliği yaptığı yarışmada, "The Code" adlı şarkıyla yer alan Nemo toplam 591 puanla birinci oldu. İşte, Eurovision 1.si Nemo'nun The Code şarkı sözleri… Eurovision 1.si Nemo'nun The Code şarkısının Türkçe sözleri…

EUROVİSİON BİRİNCİSİ NEMO - THE CODE ŞARKI SÖZLERİ

Whoa-oh-oh

Welcome to the show, let everybody know

I'm done playing the game, I'll break out of the chains

You better buckle up, I'll pour another cup

This is my bohème, so drink it up, my friend

This story is my truth

I, I went to Hell and back

To find myself on track

I broke the code, whoa-oh-oh

Like ammonites

I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, whoa-oh-oh

Yeah

Let me tell you a tale about life

'Bout the good and the bad, better hold on tight

Who decides what's wrong, what's right?

Everything is balance, everything's light

I got so much on my mind, and I been awake all night

I'm so pumped, I'm so psyched

It's bigger than me, I'm getting so hyped, like

let me taste the lows and highs

(Oh) let me feel that burning fright

(Oh) this story is my truth

I, I went to Hell and back

To find myself on track

I broke the code, whoa-oh-oh

Like ammonites

I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, whoa-oh-oh

Somewhere between the O's and ones

That's where I found my kingdom come

My heart beats like a-

Somewhere between the O's and ones

That's where I found my kingdom come

My heart beats like a drum

I, I went to Hell and back

To find myself on track

I broke the code, whoa-oh-oh

Like ammonites

I just gave it some time

Now I found paradise

I broke the code, whoa-oh-oh, whoa-oh-oh

NEMO - THE CODE ŞARKI SÖZLERİ TÜRKÇE

Whoa-oh-oh

Sunuma hoş geldiniz, herkese bildiriniz

Oyun oynamıyorum, zincirlerden kurtuluyorum

En iyisi kemerlerinizi takınız, başka bir fincan doldurayım

Bu benim bohemyam, haydi iç artık, dostum

Uhhh

Uhhh

Bu hikâye benim hakikatımdir

Ben, ben ceheneme gittim geldim

Kendimi doğru yolda bulabilmek için

Kodu kırdım, vaay

Ammonitler gibi

Ona biraz zaman tanıdım

Şimdi ise cenneti hissediyorum

Kodu kırdım, vaay

Ayrıca

Size hayatla ilgili bir masal anlatayım

iyiyi ve kötüyle alakalı, sıkı tutunun

Doğru nedir, yanlış nedir, doğru nedir

Herşey dengeli, herşey hafif

Beynim vızır vızır dönüyor

Ve tüm gece uyanık olacağım

Çok coşkuluyum, çok heyecanlıyım

İçim içime sığmıyor, harbiden heyecanlıyım

Uhhhh

Alçaklıkları ve yükseklikleri tatmalıyım

Uhhhh

Yanan korkuyu hissetmeliyim

Uhhhhhhhh

Bu hikâye benim gerçeğimdir

Ben, ben ceheneme gittim geldim

Kendimi doğru yolda bulabilmek için

Kodu kırdım, vaay

Ammonitler gibi

Ona biraz zaman tanıdım

Şimdi ise cenneti hissediyorum

Kodu kırdım, vaay

Sıfırlar ve birler arasında bir yerde

Yemin ederim ki krallığımı buldum

Kalp atışlarım sanki — gibi

Sıfırlar ve birler arasında bir yerde

Yemin ederim ki krallığımı buldum

Kalp atışlarım sanki davul gibi

Uhhhhh...

Ben, ben ceheneme gittim geldim

Kendimi doğru yolda bulabilmek için

Kodu kırdım, vaay

Ammonitler gibi

Ona biraz zaman tanıdım

Şimdi ise cenneti hissediyorum

Kodu kırdım, vaay, vaay