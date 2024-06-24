Evdeyken güneş kremi sürülmeli mi? Uzmanlar tartışmalar için son noktayı koydu...

Yayınlanma: 24.06.2024 - 00:05

Güncelleme: 24.06.2024 - 00:05

Günümüzde, dışarıda her an güneş kremi kullanmanın (ve tekrar uygulamanın) öneminin farkındayız. Peki, bütün gün içeride kalıyorsanız ne yapmalısınız? İç mekanlarda güneş kremi kullanmak gerçekten gerekli mi? Dermatologlar bu soruyu yanıtladı. İşte iç mekanlarda güneş kremi kullanmanın önemi...

UVA VE UVB IŞINLARI

Güneş ışığı, ultraviyole (UV) radyasyon içerir. Bu spektrumda iki ana UV ışını türü bulunur: UVA ve UVB.

UVB Işınları: Daha kısa dalga boyuna sahip olup güneş yanığına neden olur.

UVA Işınları: Daha uzun dalga boyuna sahip olup ciltte renk değişikliği, ince çizgiler ve yaşlanma belirtilerine yol açar. Ayrıca, fazla maruz kalmak cilt kanseri riskini artırır.

Cam UVB ışınlarını bloke ederken, UVA ışınları hala nüfuz edebilir. Yani, pencerelerden gelen güneş ışığı bile cildinizde olumsuz etkilere neden olabilir. Bu ışınlar elastin ve kolajeni parçalayarak yaşlanma belirtilerini hızlandırır ve cilt hücrelerindeki DNA'ya zarar vererek cilt kanserine yol açabilecek mutasyonlar oluşturabilir.

HEV IŞIK

İç mekanlarda güneş kremi kullanmanın bir diğer önemli nedeni ise ekranlardan yayılan yüksek enerjili görünür (HEV) ışıktır. Cep telefonları, bilgisayarlar ve televizyonlar mavi ışık (HEV) yayar. Bu ışık, cildin derinliklerine nüfuz ederek hiperpigmentasyon ve melazma gibi sorunlara yol açabilir. Demir oksit içeren güneş kremleri, mavi ışığın cilde zarar vermesini önlemeye yardımcı olabilir.