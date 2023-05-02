Evin daha güzel kokmasını sağlayan salon bitkileri! Negatif enerjiyi de yok ediyorlar
Evdeki negatif enerjiyi yok eden ve evin çok daha güzel kokmasını sağlayan salon bitkilerini öğrenin.
Evin daha güzel kokmasını sağlayan salon bitkilerini merak ediyorsanız doğru adrese geldiniz. Bu bitkiler eve negatif enerjiyi de yok ediyorlar.
İşte evdeki negatif enerjiyi yok ederek evin güzel kokmasını sağlayan 5 bitki..
1. Lavanta: Lavanta bitkisi, hoş bir kokuya sahip ve rahatlatıcı özellikleri ile bilinir. Birkaç lavanta bitkisi, evinizin herhangi bir odasına yerleştirilebilir.
2. Nane: Nane bitkisi, ferahlatıcı bir kokuya sahiptir ve özellikle mutfak ve yemek odası gibi alanlarda kullanılabilir. Nane yapraklarını çırpabilir ve kokusunun yayılmasını sağlayabilirsiniz.
3. Limon ağacı: Limon ağacı, taze ve ferah bir kokuya sahiptir. Ayrıca, limon ağacı yaprakları, evinizin havasını temizlemeye yardımcı olabilir.
4. Adaçayı: Adaçayı bitkisi, hoş bir kokuya sahip ve aynı zamanda havayı temizleyen özellikleri ile bilinir. Adaçayı yapraklarını çırpabilir ve kokusunun evinizde yayılmasını sağlayabilirsiniz.
5. Gül: Gül bitkisi, güzel bir kokuya sahip ve evinizin havasını temizlemeye yardımcı olabilir. Gül yapraklarını kurutabilir ve kokusunun evinizde yayılmasını sağlayabilirsiniz.
BAKIMI ÇOK KOLAY ÇİÇECEKLER
Evin güzel kokmasını sağlayan birkaç bitki daha bulunuyor.
1-Mum Çiçeği (Hoya Kentiana ve Hoya Carnosa)
'Mum Çiçeği' ya da 'Porselen Çiçeği' olarak da adlandırılan hoyanın hoş ve tatlı bir kokusu vardır. Bazı insanlar çikolata veya vanilya gibi koktuğu için hoya carnosa bazıları da karamel gibi koktuğu için de hoya kentiana tercih eder.
2-Sardunya
Bu bitkiler dokunduğunuzda değişik kokular yayarlar ve onların koku çeşitliliği gerçekten etkileyicidir.
3-Yasemin
Yıldıza benzer beyaz çiçeklere sahip olmasının yanı sıra bu bitki, özellikle geceleri dikkat çeken hoş bir tatlı kokuya sahiptir. Yasemin, güneş ışığı aldığında daha hızlı büyür.
4-Küba Kekiği
'Meksika nanesi' olarak da adlandırılan Küba kekiği, ne kekik ne de nanedir. Bu kadifemsi yapraklara sahip bitkiyi aynı zamanda yemek pişirmek için taze veya kurutulmuş olarak da kullanabilirsiniz.
5-Gardenya
Farklı ve en güzel kokulu bitkilerden biri olan gardenya, birçok bahçıvanın kalbinde ayrı bir yere sahiptir. Muhteşem beyaz çiçekleri ve parlak yeşil yaprakları vardır ancak bakımı zordur.
Kaynaklar: Cumhuriyet.com.tr. Milliyet.com.tr
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