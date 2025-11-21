Fatima Bosch kimdidr? Fatima Bosch kaç yaşında, nereli? 2025 Miss Universe Kainat Güzeli birincisi Fatima Bosch'un hayatı ve kariyeri

Tayland’da düzenlenen Miss Universe 2025 yarışmasında Meksika güzeli Fatima Bosch tacını kazandı. Ancak yarışma, direktör Nawat Itsaragrisil’in Bosch’u kameralar önünde azarlamasıyla gündem oldu ve sosyal medyada büyük tepki çekti. Peki, Fatima Bosch kimdidr? Fatima Bosch kaç yaşında, nereli?

FATIMA BOSCH KİMDİR?

Fátima Bosch, 1998 yılında Meksika’nın Tabasco eyaletine bağlı Santiago de Teapa kentinde doğdu. Eğitim hayatını sadece ülkesinde değil, uluslararası platformlarda da sürdüren Bosch, Universidad Iberoamericana’da moda tasarımı eğitimi aldı. Ardından İtalya’nın Milano kentindeki Nuova Accademia di Belle Arti’de ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Vermont’taki Lyndon Institute’ta eğitimine devam etti.

2025 MISS UNIVERSE YARIŞMASINA DAMGA VURAN OLAY

Yarışma öncesinde yapılan törende, Miss Universe Tayland Direktörü Nawat Itsaragrisil, Fatima Bosch’u sosyal medya tanıtımı paylaşmadığı gerekçesiyle onlarca yarışmacının önünde azarladı. Bosch’un tepkisine güvenlik çağrısı yapılarak karşılık verildi ve “Destekleyen varsa, o da gidebilir” ifadeleri kullanıldı.

Nawat Itsaragrisil, iddiaları reddederek sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu. Ancak olayın canlı yayınlanması sosyal medyada geniş yankı buldu ve tepki çekti.