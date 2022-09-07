Fazıl Say, babası Ahmet Say'ın mezar taşını paylaştı
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, geçen aylarda hayatını kaybeden babası Ahmet Say için yaptırdığı mezar taşını paylaştı. Say, babası için bestelediği 'Babam Ahmet Say'ı, ilk kez cenaze töreninde çalmıştı. Sanatçı, 'Say Vakfı'nı kuracağını da duyurmuştu.
Çeşitli ödüller kazanan beş edebiyat eserinin ve konservatuvarlar ile üniversitelerin müzik bölümlerinde temel eser olarak okutulan müzik kitaplarının yazarı Ahmet Say, mayıs ayında yaşamını yitirmişti.
"TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ AYDINLARINDANDI"
Ünlü piyanist Fazıl Say, babası Ahmet Say'ın hayatını kaybettiğini şu sözlerle duyurmuştu:
"Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye’nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağolsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilişkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun…"
MEZAR TAŞINI PAYLAŞTI
Say, son olarak sosyal medya hesabından babasının mezar taşını yaptırdığını duyurdu. Sanatçı, babası için yaptırdığı mezar taşının Filinta Önal (Şair Ahmed Arif'in oğlu) tarafından yapıldığını belirtti.
Say’ın Instagram hesabından paylaştığı görsel şöyle:
"SAY VAKFI'NI KURACAĞIZ" DEMİŞTİ
Hayatını kaybeden babasının eserlerine sahip çıkılmamasına tepki gösteren Fazıl Say, babası Ahmet Say'ın da kendisinin de eserlerine sahip çıkmak için Say Vakfı'nı kuracaklarını söylemişti.
Say açıklamasında, "Say Vakfı'nı kuracağız. Babamın da, benim de tüm Say eserlerine sahip çıkacağız. 'Sahip çıkmak.' Bu ülkede çok kullanılan bir deyim değil malum. Bu işi kendimiz üstlenmek zorundayız. Sizlerin de yardımınıza ihtiyacımız olacak. Başta müzikte ve tüm sanat dallarında en yetenekli gençlere sahip çıkacağız. Onlar ile geleceğe uzanacağız. Say Vakfı ile Türkiye'nin kültür sanat hayatına güzel bir gelecek ve yaşamsallık katacağız. Beraber bahçemizi yetiştireceğiz. Fidanları ekmeye başlayalım. Kötü değil, iyi kazansın. En azından deneyeceğiz" sözlerini kullanmıştı.
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